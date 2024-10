Elezioni, Bevacqua (Pd): ‘Alle amministrative Occhiuto ha perso ovunque ci abbia messo la faccia’

Il capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua commenta in una nota stampa i risultati delle elezioni europee e amministrative.

Afferma Bevacqua:

“A Corigliano Rossano, Mirto, Rocca Imperiale e Villapiana. In tutti i centri in cui il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha messo la faccia spendendosi in prima persona, l’esito delle urne è stato impietoso per il centrodestra che ha sonoramente perso il confronto elettorale. Senza contare quel che può accadere ancora a Vibo e a Gioia Tauro dove on sarà facile, in caso di sconfitta del centrodestra al ballottaggio, cavarsela con la parvenza di una sostanziale assenza. Occhiuto non è certamente tra i vincitori di queste ultime consultazioni amministrative”.