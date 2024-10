Elezioni Europee, Giorgia Meloni a Reggio Calabria

Romana, classe '77. Giorgia Meloni torna a Reggio Calabria in vista delle elezioni europee

Grande attesa in città per la manifestazione pubblica con Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, in programma domenica sera alle ore 18,30 a Piazza Duomo di Reggio Calabria.

L’interesse per la presenza della leader del partito in questa area del Sud, è testimoniato dalle tante importanti adesioni che continuano ad aggiungersi a Fratelli d’Italia.

“In Europa per cambiare tutto” è lo slogan scelto per questa corsa al Parlamento Europeo, uno slogan perfettamente in linea con le idee di Fratelli d’Italia volte a ricostruire l’assetto delle attuali istituzioni europee e soprattutto, un’Europa che sia una confederazione di Stati liberi e sovrani.

CHI E’ GIORGIA MELONI

Nata e cresciuta nel popolare quartiere della Garbatella a Roma, inizia il suo impegno politico a 15 anni fondando il coordinamento studentesco “Gli Antenati”, principale motore della contestazione contro il progetto di riforma della Pubblica Istruzione dell’allora ministro Iervolino.

Nel 1996 diventa responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale e rappresentante al Forum delle associazioni studentesche.

Nel 1998, a soli 21 anni, viene eletta consigliere della Provincia di Roma per Alleanza Nazionale, rimanendo in carica fino al 2002.

Dal febbraio 2001 al 2004, fa parte del comitato di reggenza nazionale di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Nel 2004 viene eletta presidente di Azione Giovani durante il congresso nazionale di Viterbo.

Nel 2006, a 29 anni, viene eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Alleanza Nazionale nel collegio Lazio 1 e dal 2006 al 2008 ricopre la carica di Vicepresidente della Camera dei Deputati: la più giovane di tutta la storia della Repubblica Italiana. Dal 2006 al 2008 è Presidente della Commissione per il conferimento delle borse di studio della Fondazione “Carlo Finzi”. Dal 2006 al 2008 è Presidente del Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna.

Nel 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati nella lista del Popolo della Libertà, nella Circoscrizione XVI, Lazio 2. Dal maggio 2008 al novembre 2011 ricopre l’incarico di Ministro della Gioventù: con i suoi 31 anni è il Ministro più giovane della storia della Repubblica Italiana. Dal 2008 al 2010 è membro della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Dal 2010 è membro della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Dal 2009 al 2012 è presidente della Giovane Italia, movimento giovanile del Popolo della Libertà. Nel 2011 scrive il suo primo libro “Noi Crediamo, viaggio nella meglio gioventù d’Italia” edito da Sperling e Kupfer.

Nel dicembre 2012 lascia il Popolo della Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, il movimento politico ‘Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale’.

Dopo essersi candidata alle primarie, l’8 marzo 2014 viene eletta dal congresso di Fiuggi presidente nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale.