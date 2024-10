Europee 2024, Minasi soddisfatta: ‘Per la lega risultato eccezionale’

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta con queste parole i primi risultati delle elezioni europee, all’indomani del voto, che ha visto un buon posizionamento della Lega in Calabria, in netta risalita rispetto alle politiche di due anni fa:

“Voglio ringraziare i 59.062 elettori che ieri e l’altro ieri hanno scelto la Lega! Le vostre preferenze, così numerose, sono la conferma del fatto che stiamo lavorando bene e che il buongoverno ripaga. Con il 9.19% dei voti ottenuti, ovvero il 4% in più delle ultime politiche, raggiungiamo infatti un risultato storico con la Lega in Calabria, segno di una voglia reale di cambiare l’Europa, che cresce anche sul nostro territorio. Non tradiremo la vostra fiducia, ma ci impegneremo oltre per fare sempre di più e sempre meglio, nell’interesse del territorio e dei cittadini!”.