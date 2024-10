Elezioni FIP Calabria: confermato il Presidente Surace

Si sono svolte nella mattina del 5 settembre 2020, le elezioni per le cariche federali del quadriennio 2021 – 2024. Il presidente del Comitato Regionale della Fip Calabria è Paolo Surace, confermato dopo aver concluso il suo primo mandato.

Con Surace, nel prossimo consiglio, ci saranno i confermati Valerio Chinè, Francesco Franco Basile Rognetta, Massimo Serrao e Claudia Soppelsa.

“Ringrazio tutte le società per la massiccia fiducia rivolta a me e a tutto il Direttivo Regionale che mi onoro di presiedere – ha affermato il Presidente Surace. L’impegno sarà quello di continuare nell’opera iniziata, rafforzando ed insistendo a fare ancora meglio ciò che ha dimostrato di funzionare nel nostro meccanismo, lavorando su tutte le positività manifestante negli anni trascorsi. Allo stesso tempo, con il supporto di tutti, vogliamo intervenire con forza ed in maniera attenta sulle criticità che abbiamo riscontrato.

Un sentito ringraziamento va ai Delegati provinciali a tutti i responsabili dei vari settori ed agli uffici tecnici per l’enorme e competente lavoro svolto”.