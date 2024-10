Elezioni, Klaus Davi: ‘Giallo sui verbali delle tornate passate. Sono stati soppressi’

I rappresentanti di Lista della Lista Klaus Davi si sono recati in queste ore in Prefettura e presso l’Ufficio Elettorale e hanno deciso di tenere un piccolo diario di questa esperienza.

Da come si evince scorrendo i primi brani del ‘Diario’ (di seguito) tenuto dai rappresentanti, non è ancora possibile reperire il verbale della Proclamazione delle Liste. Da una parte lo Stato stabilisce che un eventuale ricorso va presentato al Tar ‘entro 30 giorni dalla proclamazione’. Dall’altro si rivela -al momento -estremamente difficoltoso reperire i necessari documenti per inoltrare la richiesta, visto il rimpallo tra i vari uffici che comunque, va detto, non è poi una novità visto che parliano di uno dei mali cronici della nostra burocrazia.

La Lista Klaus Davi, rende noto un comunicato, “auspica che il materiale sia consegnato a breve in modo da destinarlo ai legali al fine di metterli in condizione di valutare un eventuale ricorso che non è stato ancora deciso“.

I rappresentanti di Lista che si sono candidati con Klaus Davi informeranno nei prossimi giorni i cittadini sugli eventuali sviluppi della vicenda confidando comunque che si possa risolvere il tutto nelle prossime ore.