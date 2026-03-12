Elezioni a Palmi, Calabria annuncia la sua candidatura a sindaco

Giovanni Calabria, dopo una lunga carriera al servizio dello Stato, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Palmi. Calabria annuncia la volontà di proseguire il proprio impegno verso la comunità in una nuova forma di servizio civile, mettendo a disposizione della città l’esperienza maturata negli anni e scegliendo un approccio improntato all’ascolto, alla responsabilità e alla costruzione di un clima politico sereno.

“Dopo un lungo percorso nelle istituzioni e anni di impegno quotidiano al servizio dei cittadini, ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco di Palmi. È una scelta che nasce dalla volontà di continuare a mettere a disposizione della comunità quei valori di servizio maturati negli anni, con lo stesso senso del dovere e di responsabilità che ha guidato ogni fase della mia vita professionale.

Concludere un percorso istituzionale non significa interrompere il proprio impegno verso la collettività. Al contrario, rappresenta per me l’inizio di una nuova forma di servizio, che da oggi desidero svolgere nella forma più alta della partecipazione civile. Ho scelto di farlo con uno spirito costruttivo, senza polemiche e senza contrapposizioni, perché credo che Palmi abbia bisogno di unità, ascolto e concretezza.

In questo cammino abbiamo scelto due parole guida che rappresentano il senso del nostro impegno:

Serietà al servizio della comunità,

perché l’impegno pubblico richiede responsabilità, equilibrio, trasparenza e rispetto.

Il nostro è un progetto che nasce dalla comunità, perché la forza di questo percorso non sta nelle idee di pochi, ma nella partecipazione di molti.

Conosco il territorio, le sue difficoltà e le sue straordinarie potenzialità. Ho vissuto le storie di tante persone, raccolto bisogni e speranze. È da questo patrimonio umano che nasce la mia scelta: dal desiderio di restituire alla città ciò che la città mi ha dato in tanti anni di servizio.

Nelle prossime settimane presenterò un programma realistico, costruito attorno a temi fondamentali come messa in sicurezza del territorio, servizi più efficienti, attenzione alle famiglie, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di cui questa città è ricchissima, attenzione alle periferie e alle frazioni, creazione di opportunità per i nostri giovani. Sarà un percorso aperto, partecipato, fondato sul dialogo e sulla collaborazione con tutte le realtà del territorio.

Mi candido con umiltà, ma con determinazione e con la convinzione che Palmi meriti un’amministrazione capace di guardare avanti, di unire e di lavorare con serietà per il bene comune. Il mio obiettivo è semplice e profondo: continuare a servire la comunità, con la stessa dedizione che ha guidato ogni giorno della mia vita istituzionale.”