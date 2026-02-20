Elezioni Reggio, Durigon: ‘Cannizzaro candidato? Sarebbe una bella cosa’

"Ci sono tavoli nazionali sui capoluoghi che stanno discutendo, ma sul nome dell'onorevole non ci sono grosse diatribe". Le parole del vicesegretario della Lega

Per le amministrative a Reggio Calabria “ci sono i tavoli nazionali sui capoluoghi che stanno discutendo ma non credo che ci siano grosse diatribe sul nome di Francesco Cannizzaro, se fosse lui saremmo davvero felici perché sarebbe una cosa bella. Ci sarà un centrodestra unito, ve lo posso garantire, con un candidato unico”.

Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, a margine della riunione del direttivo regionale della Lega a Reggio Calabria.

Unità della coalizione per il governo della città

“Il centrodestra sarà unito – ha ribadito rispondendo a una domanda circa un ipotetico passo indietro di Cannizzaro – perché abbiamo la volontà di vincere, di governare e portare le risorse giuste che servono a questa città un po’ dimenticata da tanti anni”.

Su possibili alternative osserva: “Non esistono nomi in questo momento, sarebbe sbagliato, c’è un tavolo nazionale in cui stiamo discutendo. Il centrodestra è unito e Cannizzaro è il nome principe, però siamo pronti a discutere con lui e con tutta la coalizione”.