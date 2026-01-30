Elezioni a Reggio, ufficiale: primarie per il centrosinistra. Firmato il documento

È ufficiale: il centrosinistra reggino ha deciso di seguire la via delle primarie per la scelta del candidato sindaco, con la fumata bianca arrivata durante la riunione di coalizione odierna. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni e incertezze, che avevano visto l’opzione del candidato unitario rimanere sul tavolo seppur con la difficoltà di trovare una sintesi. La mancanza di intesa definitiva su questa strada ha portato alla scelta di un percorso più inclusivo e partecipato.

Nel documento finale, firmato da tutte le forze politiche del centrosinistra, si sottolinea chiaramente che il cammino verso le primarie è stato scelto da tutte le anime progressiste della coalizione. Un passo che segna un momento decisivo nella preparazione delle elezioni comunali, alle quali il centrosinistra si prepara a partecipare con una linea unitaria, pur non escludendo la possibilità di individuare, in tempi brevi, una figura unitaria e autorevole che possa rappresentare la coalizione in modo forte e condiviso.

La scelta delle primarie segna una svolta nel dibattito interno, che fino ad oggi aveva visto alternarsi proposte e riflessioni su un possibile accordo sul candidato unico. La mancata intesa su questa opzione ha spinto i partiti del centrosinistra a ripiegare su un processo di selezione più democratico e aperto, che darà voce agli iscritti e simpatizzanti della coalizione.

“Non escludiamo la possibilità che, prima della presentazione delle candidature ufficiali, possa emergere una figura unitaria capace di raccogliere il consenso di tutte le forze politiche e sociali coinvolte”, si legge nel documento che accompagna la decisione di oggi e firmato da tutti i partiti e le forze di coalizione.

I nomi in campo per le primarie, salvo sorprese, sono quelli emersi in queste ultime settimane: Massimo Canale, Carmelo Versace, Mimmo Battaglia e probabilmente anche Giovanni Muraca, non sono escluse però sorprese e nuove candidature.

Con la scelta delle primarie, il centrosinistra reggino ha dato finalmente un segnale chiaro: il dialogo e la partecipazione resteranno al centro del processo decisionale fino al termine della campagna elettorale.