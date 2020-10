Elezioni Comunali, Giorgia Meloni: 'Votate Minicuci, è la persona giusta'

Giorgia Meloni, con un video messaggio destinato al candidato a sindaco Antonino Minicuci, e pubblicato sulla pagina Facebook di quest'ultimo, ha invitato i reggini a sostenere la coalizione di centrodestra. Di seguito le sue parole.

"Cari reggini, manca pochissimo. Domenica prossima si vota per il Sindaco della città. Vi chiediamo di spendere cinque minuti del vostro tempo per decidere i prossimi cinque anni. Mettete una croce sul nome di Minicuci: la persona giusta per una politica di buon senso. Per una politica che difende la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro e che combatte l'immigrazione irregolare e che protegga i cittadini. Tutte cose impossibili da fare con le amministrazioni della sinistra."