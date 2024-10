Elezioni regionali, Berlusconi chiuderà la campagna della Santelli

Così come anticipato da Maria Stella Gelmini, a Reggio, in occasione della presentazione della candidatura di Jole Santelli alla presidenza della Regione Calabria, Silvio Berlusconi scenderà direttamente in campo per tirare la volata alla sua candidata. Il cavaliere è infatti atteso per giovedì 23, con due sole tappe in agenda: a Tropea e Lamezia. L’appuntamento per la chiusura della campagna elettorale di Jole Santelli è fissato alle 16 al T-Hotel di Feroleto Antico.

Berlusconi sta anticipando questa sua partecipazione alla campagna elettorale in Calabria e in Emilia, con un crescente numero di interventi, soprattutto video, in cui oltre ad incoraggiare i suoi candidati e più in generale quelli della coalizione di centrodestra, offre un ragionamento politico che è ormai diventato un “must” tra i suoi, ovvero, le regionali del 26 settembre rappresenteranno, in caso di vittoria, un avviso di sfratto al Governo Conte. Anche nell’ultimo videomessaggio Berlusconi sottolinea la ritrovata unità del centrodestra, all’interno del quale, però, Forza Italia e in senso più ampio i moderati, devono rivestire un ruolo fondamentale:

“Il centrodestra è una squadra unita dalla convinzione di poter costruire insieme un futuro migliore per l’Italia. Per vincere e per governare è necessario un centrodestra unito nel quale la destra e il centro liberale che noi rappresentiamo lavorino bene insieme. Il nostro successo alle Regionali prossime sarà un avviso di discontinuità per questo governo non eletto, frutto della fusione di palazzo di due diverse sinistre, quella del Pd e quella del Movimento 5 stelle che vivono ancora dell’ideologia comunista, per cui i cittadini sono considerati sudditi dello Stato”.

Nei video precedenti, Berlusconi aveva sottolineato come il divario tra Sud e Nord, anziché diminuire, ha ripreso ad aumentare in questi ultimi anni.