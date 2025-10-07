Regionali in Calabria: alle urne subito dopo il ‘si’, la foto con l’abito da sposa diventa virale

C’è chi, nel giorno più importante della propria vita, non dimentica un altro fondamentale impegno: quello con la democrazia. È successo a San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, dove una giovane coppia ha deciso di recarsi alle urne subito dopo il matrimonio per esprimere il proprio voto alle elezioni regionali 2025.

A raccontare l’episodio è stato il sindaco Pasquale Farfaglia, che sui social ha condiviso la foto dei due sposi ancora in abiti nuziali davanti al seggio. «Anche oggi San Gregorio d’Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì!» ha scritto il primo cittadino, orgoglioso del gesto che in poche ore è diventato virale sui social.

Il voto come atto d’amore (anche per la propria terra)

Un’immagine che ha strappato un sorriso e raccolto decine di commenti positivi da parte dei cittadini. Un modo semplice ma potente per ricordare che votare è un diritto e un dovere, e che anche nei giorni più speciali si può dare un segnale di partecipazione e responsabilità civica.

In un periodo in cui l’affluenza continua a calare, il gesto dei due sposi di San Gregorio d’Ippona diventa un piccolo ma significativo esempio di impegno e amore per la propria comunità. Perché, come ha scritto qualcuno tra i commenti, «l’amore vero è anche quello per la democrazia».