Infrastrutture e mobilità a Villa: tutto pronto per la presentazione del piano per il Porto

L'iniziativa mira a illustrare le soluzioni infrastrutturali studiate per ottimizzare i flussi di traffico e migliorare l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto ferroviario, su gomma e marittimo

Sabato 9 maggio, alle ore 16:30, la Sala Consiliare “Caracciolo” di Palazzo San Giovanni ospiterà un incontro di rilievo istituzionale per il futuro del territorio.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Città di Villa San Giovanni presenteranno ufficialmente il progetto denominato: “Realizzazione di infrastrutture e l’intermodalità tra i vari sistemi di mobilità di collegamento al Porto di Villa San Giovanni”.

L’iniziativa mira a illustrare le soluzioni infrastrutturali studiate per ottimizzare i flussi di traffico e migliorare l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto (ferroviario, gomma e marittimo).

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L’obiettivo primario è ridurre l’impatto della mobilità pesante e cittadina verso lo scalo portuale, garantendo una maggiore fluidità e sostenibilità per l’intero nodo di collegamento dello Stretto.