Reggio, riapre ‘La Casa di Evelita’: torna alla città uno spazio educativo, relazionale e di comunità

Domenica 10 maggio 2026, alle ore 19.00, riaprirà ufficialmente “La Casa di Evelita”, spazio educativo e ociale nato dall’esperienza dell’associazione Evelita in partnership con L’Arcangelo Michele Cooperativa Sociale.

Dopo un anno di lavori, trasformazioni e riorganizzazione degli ambienti, la “Casa” torna ad aprire le proprie porte alla città con spazi rinnovati e una visione ancora più aperta alla comunità, mantenendo intatta la propria missione: essere un luogo di incontro, ascolto, crescita e partecipazione dedicato ai bambini, agli adolescenti, alle famiglie e ai cittadini.

Nel corso degli anni “La Casa di Evelita” ha rappresentato un presidio educativo e relazionale per il territorio reggino, promuovendo attività per minori, sostegno alle famiglie, percorsi educativi, laboratori esperienziali, volontariato sociale, iniziative comunitarie e servizi di ascolto.

L’associazione Evelita

L’associazione Evelita, attiva nel sociale dal 2002, ha costruito nel tempo una rete territoriale composta da professionisti, educatori, counselor, volontari e cittadini accomunati da una visione fondata sulla prossimità, sulla cura delle relazioni e sulla partecipazione attiva. Nel 2021 la Casa aveva inoltre avviato lo “Sportello Polifunzionale per il Cittadino”, nato con l’obiettivo di accompagnare famiglie e persone fragili nell’orientamento ai servizi e nei bisogni educativi e sociali del territorio. Un’esperienza che ha consolidato la vocazione della struttura come spazio di comunità e accoglienza.

La riapertura del 10 maggio rappresenta la bellezza di rinnovarsi con coraggio e determinazione per avviare nuove proposte sociali a sostegno dei bisogni emergenti.

“Abbiamo immaginato una “Casa” ancora più viva, accogliente e aperta — dichiara Angela Latella — un luogo in cui le persone possano ritrovarsi, costruire relazioni autentiche e sentirsi parte di una comunità. Crediamo che i territori abbiano bisogno di spazi umani, educativi e sociali capaci di generare partecipazione e benessere collettivo”.

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L’appuntamento di riapertura sarà un momento semplice e autentico fatto di incontri, convivialità, musica, racconti e condivisione. Perché una Casa prende davvero vita quando si riempie di persone, relazioni e possibilità. Durante l’evento sarà inoltre possibile conoscere i nuovi progetti educativi e sociali che prenderanno forma nei prossimi mesi estivi all’interno della struttura.