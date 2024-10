Elezioni Regionali in Calabria, Tansi: ‘Ci metterò di nuovo la faccia’

Nella tarda sera di ieri, Carlo Tansi ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina Facebook. L’ex capo della ProCiv regionale, ancora una volta, ha puntato il dito contro l’attuale classe politica:

“Hanno tentato la grande porcheria del bliz dei vitalizi che noi abbiamo sventato? Che spesso sono le marionette della ndrangheta? Che hanno ridotto la Calabria al fallimento? Che hanno distrutto il nostro futuro, e quello dei nostri figli e dei nostri nipoti? Che vogliono un popolo calabrese in continuo stato di disoccupazione per continuare a estorcergli il voto a ogni elezione con lo squallido ricatto del lavoro, prendendolo per il c..lo per l’ennesima volta? Che stanno mettendo a rischio le nostre vite con una pessima gestione dell’emergenza Covid?”.