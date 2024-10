Calabria – Regionali, infrastrutture e ripartenza: l’on. reggino Cannizzaro a Live Break

Mentre per il centrodestra il candidato sembra essere ormai scontato, il centrosinistra è nel caos. Ne parliamo con l'onorevole Cannizzaro

Settimana intensa per la Calabria, quella appena trascorsa, in vista delle elezioni regionali. E non solo.

Mentre a sinistra, regna il caos totale, il centrodestra sembra essere già pronto e apparentemente coeso per la sfida delle regionali. L’on. Roberto Occhiuto ha già fatto la sua prima uscita con parola ‘da candidato’ nonostante manchi però la sua investitura ufficiale.

“La campagna elettorale della coalizione sarà avvincente. Sono partito da Vibo perchè con Mangialavori abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi”.

Questo il lancio di Occhiuto, che ha parlato di fatto appunto come candidato a Governatore della Calabria per poi però specificare insieme al coordinatore calabrese di FI Giuseppe Mangialavori, che saranno i partiti della coalizione ad annunciare la scelta definitiva.

In attesa dei nomi ufficiali dei candidati delle coalizioni intanto, i calabresi si danno da fare per ripartire provando a mettersi alle spalle l’incubo del Covid, anche se c’è ancora tanta strada da fare.

REGIONALI, INFRASTRUTTURE E RIPARTENZA: CANNIZZARO A LIVE BREAK

Di elezioni regionali in Calabria, ripartenza economica (ricovery plan), sanità ed infrastrutture nel territorio reggino, ne parleremo oggi alle ore 15:00 in diretta a Live Break, insieme all’onorevole Francesco Cannizzaro.

A quando l’annuncio ufficiale di Occhiuto da parte del centrodestra? Vaccini e ripartenza, quali le proposte, quali i programmi? Infrastrutture in Calabria, a che punto siamo con la Gallico – Gambarie?

Queste alcune delle domande che rivolgeremo all’on. Francesco Cannizzaro.

