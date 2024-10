Elezioni regionali, De Gaetano si sfila: “Callipo non mi rappresenta”

L'ex assessore regionale annuncia di non candidarsi e attacca: "Non rappresenta il rinnovamento e men che mai L’Unità della coalizione"

Dopo Sebi Romeo, tocca a Nino De Gaetano sfilarsi dalla corsa per una poltrona in consiglio regionale. Il già assessore della giunta Oliverio, lo comunica via facebook, a poche ore di distanza dalla presa di posizione di Pippo Callipo che aveva preteso di dare l’ok ad alcuni nomi che erano circolati in quota Partito democratico:

“Avevo dato la mia disponibilità solo nella misura in cui il candidato alla presidenza fosse stato Mario Oliverio. La scelta di Callipo, candidato civico, non mi rappresenta”.

Esordisce così De gaetano, in maniera netta e senza sconti. Poi chiarisce:

“Sicuramente una persona perbene (a cui faccio gli auguri più sinceri per un grande risultato), ma un imprenditore, prestato alla politica (e la nostra Regione ha bisogno di politica!), che sicuramente non rappresenta le idee e la storia della sinistra ; infatti molte volte ha votato a destra con sentimenti populistici che strizzano gli occhi ai grillini”.

Insomma “tutte cose che non mi rappresentano e sicuramente la sua candidatura non rappresenta il rinnovamento e men che mai L’Unità della coalizione” conclude De Gaetano che assicura il proprio impegno politico “come sempre al servizio degli ultimi e per il riscatto della Calabria”.