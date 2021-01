Elezioni Regionali, Falcomatà spinge per un candidato reggino alla Presidenza

Per il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà l’elemento fondamentale rimane l’unità della coalizione del centrosinistra

Dopo un batti e ribatti istituzionale si è deciso di votare ad aprile per il rinnovo del Consiglio regionale. I partiti hanno comunque cominciato a muoversi nella giungla delle alleanze aprendo tavoli e richiudendoli, in alcuni casi, in un batter d’occhio.

PD ED ELEZIONI REGIONALI

Ma come si presenta il Partito Democratico a questo appuntamento, è il sindaco di Reggio Calabria a spiegarlo ai microfoni di CityNow, non senza una chiara richiesta di rappresentanza per la città.

“Il PD a questo appuntamento si presenta all'interno di una coalizione più ampia e plurale di centro-sinistra. il mio auspicio, così come è stato fino ad oggi con i tavoli programmatici che ci sono stati sulle piattaforme web, che si presenti unito per dare una proposta di alternativa politica alla Calabria e ai calabresi. Mi auguro che in questo contesto di unitarietà il centro-sinistra esprima un candidato alla presidenza della Regione Calabria che sia un reggino. E non sono io, mi tiro fuori da questa battaglia”.

FALCOMATA' NON FA NOMI MA IL RIFERIMENTO E' PIU' CHE CHIARO

Il sindaco non fa nomi e se ne guarda bene. Il dibattito è in atto, ma è chiaro che l’indiziato numero uno rimane NicolaIrto. Rispetto all’ipotesi De Magistris, Falcomatà non si mostra contro a tutti i costi, ma oppone la necessità dell’unitarietà della coalizione rispetto ad ogni tipo di scelta politica: