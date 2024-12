San Luca, Ferrara replica a Klaus Davi: ‘Terra di ‘Ndrangheta? Basta fango mediatico’

Il Movimento “Liberi di Ricominciare”, prende posizione contro le recenti dichiarazioni di Klaus Davi candidato a sindaco, il quale in modo spregiudicato perpetua pregiudizi contro un’intera comunità, marchiando San Luca come “terra di ’ndrangheta” e danneggiando gravemente l’immagine di persone oneste e laboriose.

Il prof. Paolo Ferrara leader del Movimento fondato proprio a San Luca nell’anno 2013, afferma che:

“È vero che le armi fanno male, ma non sempre si tratta di piombo. Le parole, soprattutto quelle squallide e irresponsabili pronunciate da Klaus Davi, possono ferire profondamente, calpestando la dignità di una popolazione perbene. Marchiare un paese e la sua gente con stereotipi distruttivi non è solo ingiusto, ma anche controproducente per qualsiasi tentativo di riscatto e sviluppo del territorio.

Mobilitare l’opinione pubblica mondiale (a dire del recidivo candidato) con una narrazione unilaterale e infamante non uccide solo San Luca, ma colpisce l’intera Locride. Non è un vanto dire di andare a San Luca senza scorta, perché San Luca non ha bisogno di uno sceriffo, ma di un sindaco. Sì, un sindaco e non uno showman con una visione concreta e di un impegno quotidiano per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini; un Sindaco capace di distinguere una delibera da una determina e, soprattutto, capace di governare con competenza e di valorizzare le eccellenze locali.

Un vero vanto sarebbe poter annunciare di aver portato un’industria a investire a San Luca o nella Locride. Un vanto sarebbe lavorare per tracciare strade concrete di sviluppo per le ricchezze locali, come il comparto agroalimentare e il patrimonio culturale, che rappresentano la vera anima di questa comunità. Un vanto sarebbe intercettare i fondi del PNRR per realizzare nuove opere, implementare i servizi essenziali e valorizzare il comparto agroalimentare locale. Questo rappresenta la vera sfida per chi ambisce ad amministrare con responsabilità e competenza. Questo è il modello che stiamo già realizzando a Platì, dove insieme all’Amministrazione guidata dal Sindaco Rosario Sergi, in questi anni abbiamo avviato un percorso di sviluppo che coniuga concretezza e progettualità. San Luca merita lo stesso impegno: un’amministrazione capace di trasformare risorse in opportunità, di investire sulle eccellenze locali e di costruire un futuro di speranza e prosperità.

San Luca non vuole più parlare di ’ndrangheta e stereotipi distruttivi, che per qualcuno diventano argomenti da campagna elettorale, ma piuttosto di rinascita e sviluppo: non servono slogan o spettacoli, ma lavoro serio e costante. San Luca è una terra ricca di potenzialità, fatta di uomini e donne perbene, che chiedono rispetto e opportunità, non passerelle mediatiche. È necessario un progetto politico che valorizzi il territorio e punti a uno sviluppo sostenibile e inclusivo, restituendo alla comunità la fiducia e la dignità che merita.

Il nostro impegno è per una cittadina che guarda al futuro con orgoglio, che coltiva il talento della sua gente e che si presenta al mondo non come una terra di stereotipi, ma come un esempio di rinascita. La Locride tutta merita questa speranza, e noi siamo pronti a lavorare per trasformarla in realtà.

San Luca non è un copione da spettacolo, ma una terra viva, che ha bisogno di amministratori capaci di dare risposte vere, di creare sviluppo e di restituire fiducia. La nostra sfida è quella di lavorare per una rinascita autentica, che si basi su valori, competenza e amore per il territorio.

A chi usa le parole per colpire, noi rispondiamo con l’impegno per costruire. Questa è la nostra promessa a San Luca, questa è la nostra sfida per il futuro.

Con il Movimento Liberi di Ricominciare, guardiamo con fiducia al responso della Commissione di accesso, certi che si riuscirà a scongiurare il commissariamento e a restituire a San Luca il suo diritto fondamentale: la democrazia.

Subito dopo, daremo il via alle primarie per scegliere il candidato a Sindaco, un rappresentante che incarni i valori, le speranze e l’orgoglio di questa comunità. San Luca merita di vivere una nuova primavera, fatta di impegno, trasparenza e opportunità per tutti.

Siamo pronti a lavorare insieme per preparare questa straordinaria comunità al cambiamento che merita, costruendo un futuro di sviluppo e rinascita”.