Dall’idea alla realizzazione: ecco ‘Paluma Cocktail Lab.’ l’ultimo capolavoro di Eligio Torre Office & Showroom

Realizzare un sogno nel cassetto, oggi, non è più difficile come in passato.

“If you can dream it, you can do it”.

L’interior design si focalizza sulla supervisione e il controllo di tutto ciò che ruota intorno alla realizzazione di un’idea. Attraverso lo studio di luci, colori e materiali, è possibile realizzare interni unici, sia esteticamente, che funzionalmente. Questo è uno degli obiettivo di “Eligio Torre Office & Showroom“, un’attività con base a Roma, operativa in tutto il territorio italiano.

Se all’arredamento degli interni si aggiungono le più esclusive tecnologie ed il desiderio di rendere partecipe e felice il cliente, il risultato non può che tradursi in un successo. L’esempio pratico è ritrovabile nel ‘Paluma Cocktail Lab.‘, un nuovo locale di Roma: ambiente moderno con un tocco retrò.

“Lo scopo di questo progetto era creare un ambiente che, con il tempo, potesse essere modificato raccontando la storia dei proprietari. Mattia e Luca sono due giovani che hanno deciso di affidarsi a noi per creare una nuova realtà. E a cui abbiamo lasciato un prodotto ‘evergreen’ capace di cambiare e crescere insieme a loro”.

Il design contemporaneo è accompagnato da un velluto vintage come nelle poltrone utilizzate per la zona privè. Linee rette che si ripropongono nel disegno che segue il soffitto e nelle mattonelle che ricoprono il bancone vengono rese più ‘morbide’ dalla presenza di diversi oggetti di design dalla forma circolare che danno armonia e ritmo al locale.

“Ci siamo occupati della progettazione e dello sviluppo degli spazi interni, seguendo l’evolversi del lavoro dall’idea alla realizzazione vera e propria. L’intervento era mirato alla creazione di un ambiente perfettamente integrato con il contesto e aderente ai bisogni dell’area circostante”.

In questo nuovo locale romano che porta la firma di Eligio Torre Office & Showroom è come se gli interni fossero dotati di un’anima, in grado di trasmettere agli ospiti vere e proprie emozioni.

“Il design, al contrario delle comuni credenze, non è una sterile attività divisa in fasi di pianificazione e programmazione che porteranno ad un risultato atteso. Il design consiste nel rendere le persone felici a livello estetico, emozionale e funzionale. Soddisfare le necessità e le aspettative del committente è, da sempre, il nostro primo obiettivo”.

Con i suoi servizi innovativi, la cura per il dettaglio e l’attenzione al cliente Eligio Torre Office & Showroom non lascia nulla al caso e vi promette un’esperienza di progettazione senza precedenti.

Foto di Chiara Filippi.

Graphic Designer in collaborazione con Giulia Speranza.

