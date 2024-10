Progettare il tuo ambiente ideale? La rivoluzione è targata Eligio Torre Office & Showroom

“Tutto ciò che puoi immaginare è reale”.

Progettare un’abitazione o un’attività commerciale non è un compito semplice e spesso si può incappare in errori banali, facilmente evitabili se si sceglie di aver accanto un esperto del settore.

Realizzare un sogno nel cassetto, oggi, non è più difficile come in passato. E se all’arredamento degli interni aggiungiamo le più esclusive tecnologie ed il desiderio di rendere partecipe e felice il cliente, il risultato non può che tradursi in “Eligio Torre Office & Showroom“, un’attività con base a Roma, operativa in tutto il territorio italiano.

Quella di Eligio Torre è una neo attività che nasce da una nuova idea imprenditoriale che si fonda sulla perfetta sinergia di tre fattori fondamentali:

home staging;

interior design;

3D visualization.

HOME STAGING

Home staging è un’operazione di marketing immobiliare nata in America. Anche in Italia si stanno apprezzando sempre più i benefici economici e non solo. Il mercato dell’immobile è un pò come una giungla e per riuscire ad ottenere il massimo risultato è necessario stare al passo con i tempi.

Per questo motivo Eligio Torre Office & Showroom accompagna il cliente nel percorso di vendita attraverso questa strategia, in modo da apportare fondamentali migliorie all’allestimento dell’immobile e renderlo più appetibile sul mercato.

La domanda potrebbe sorgere spontanea: “Perchè spendere per una casa che non desideriamo tenere?”

La risposta è molto semplice chi decide di usufruire del servizio di home staging sta, a tutti gli effetti, facendo un investimento. Grazie a questa scelta l’immobile diviene più funzionale alle richieste di mercato riuscendo a trarre il massimo profitto dalla vendita e ridurre i tempi.

Dati forniti dalla Banca d’Italia confermano che l’Home Staging riduce la permanenza di un immobile sul mercato da 282 giorni a 64 (post lavorazione) ed ancor più determina una sostanziale riduzione dello sconto chiesto dal compratore in fase di vendita, in media dal 14% al 5%.

Diversa disposizione del mobilio, introduzione di arredi e complementi pensati per un preciso target di acquirenti, nuove tinteggiature, illuminazione appropriata, le carte vincenti.

Anche se ad un primo impatto il servizio può sembrare molto ‘tecnico’ dietro questa strategia c’è un vero e proprio cuore pulsante. Per esaltare i pregi di un immobile non è necessario nascondere i suoi difetti o pensare unicamente a vani e metratura, bisogna creare un’immagine accattivante ed equilibrata che trasmette emozioni e suscita un senso di benessere.

Sulla scia della grande industria americana, Eligio Torre Office & Showroom vuole essere tra i primi studi di Home Staging ed Interior Design ad introdurre nel contesto italiano le modalità, i vantaggi e i risultati già comprovati sul mercato immobiliare americano.

INTERIOR DESIGN

Nessuno meglio di un interior designer è in grado di realizzare le vostre idee. In questo caso l’attenzione della Eligio Torre Office & Showroom è rivolta non solo all’ambito residenziale, ma anche a quello commerciale.

Partendo dalla ristrutturazione iniziale l’azienda si occuperò di tutte le fasi evolutive della vostra abitazione o del vostro locale. Studio delle luci, colori, materiali, l’obiettivo è ovviamente quello di creare interni unici, sia esteticamente che funzionalmente.

3D VISUALIZATION

Il 3D è l’altra grande rivoluzione dell’Eligio Torre Office & Showroom. A volte, infatti, l’immaginazione non è sufficiente per capire se le scelte che stiamo prendendo si tradurranno in ciò che realmente vorremmo. E’ proprio qui entrano in gioco i disegni ed i rendering 3D. Queste due soluzioni permettono infatti al cliente di visionare le proposte avanzate dall’azienda, di immedesimarsi nei nuovi spazi ed essere ancora più coinvolto nella comprensione e nella personalizzazione della sua abitazione/attività.

Con i suoi servizi innovativi, la cura per il dettaglio e l’attenzione al cliente Eligio Torre Office & Showroom non lascia nulla al caso e vi promette un’esperienza di progettazione senza precedenti.

Eligio Torre è uno studio poliedrico che abbraccia diverse discipline creative per offrire un servizio di progettazione a 360° che rappresenti la somma armoniosa ed equilibrata di tutte le parti confluenti nel progetto generatore.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito: www.eligiotorre.it

Qui i clienti potranno prendere visione dei lavori compiuti e, in base alle proprie esigenze, trovare i contatti per richiedere un incontro.

Mail: info@eligiotorre.it

Telefono: 3386078718

Il fine di questa nuova realtà è quella di soddisfare necessità e aspettative del committente, con la consapevolezza del presente e l’immaginazione del futuro in cui realizzare le proprie idee.