ELITE presenta una stagione estiva da sogno: ecco gli artisti che arriveranno a Reggio

Da più di tre anni in città è presente un’organizzazione che nasce dal desiderio di far divertire i reggini e mostrare loro che i grandi eventi sono possibili anche nella punta estrema dello Stivale.

ELITE, da più di tre anni, mette la propria passione, dedizione e professionalità nella realizzazione di eventi di qualità con ospiti nazionali ed internazionali, di party esclusiva pensati nei minimi dettagli.

L’obiettivo? Quello di far diventare grande Reggio Calabria.

“Reggio ha tutte le carte in regole per diventare un punto di riferimento per la musica italiana e per il divertimento dei giovani. Abbiamo ospitato artisti del calibro di Ghali, Coez, Gue Pequno e tanti altri” racconta Francesco Martino, promoter Elite.