Salvini-Musk, incontro con vista…sul Ponte sullo Stretto

E’ arrivato come una rockstar e sul palco, dopo un veloce cambio d’abito, è salito con il figlio piccolo (uno dei suoi 11) in braccio per incitare gli italiani a fare più bambini e per difendere la libertà di pensiero contro ‘il virus Woke’ della sinistra alla quale ha scippato il simbolo del pugno chiuso congedandosi poi al grido di ‘w gli umani’.

Elon Musk non ha deluso chi si aspettava uno show dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia dove lui, protagonista assoluto dei veicoli elettrici, ha anche dato una stoccata agli ambientalisti, accusati di spandere terrore e “far perdere la speranza” sulla crisi climatica e di “demonizzare” petrolio e gas.

Il vulcanico imprenditore, non perdendo mai il sorriso, ha così sapientemente fatto leva su alcuni degli argomenti cari alla platea: no all’immigrazione illegale, lotta alla crisi demografica, la tirannia del politicamente corretto ed un Europa burocratica e iper normativa, riscuotendo diversi applausi e raccogliendo ogni volta gli assist su diversi argomenti, lanciati dell’intervistatore Nicola Porro.

In prima fila, ad ascoltarlo in una sala pienissima, la presidente del consiglio Giorgia Meloni – con la quale si tratterrà poi per tre quarti d’ora a colloquio – il leader di Vox Santiago Abascal e il premier albanese Edi Rama.

Nel pomeriggio, anche un incontro con il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini: “Nucleare, mobilità e di libertà”, gli argomenti affrontati con Musk che si è soffermato davanti al plastico del Ponte sullo Stretto.

“Più di un’ora di confronto al ministero con Elon Musk, parlando di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di mobilità e di libertà”. Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini dopo l’incontro con il patron di Tesla e Space X.

“Libertà di pensare, di produrre, di crescere. Insieme, verso il futuro, per cambiare l’Europa e l’Occidente” aggiunge sottolineando che “il colloquio è avvenuto al Mit.

fonte: ansa.it