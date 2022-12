Emendamenti Cannizzaro, Forza Italia: 'Anche stavolta grandi risultati per il territorio'

“Ad ogni manovra finanziaria del Governo , Francesco Cannizzaro è capace di strappare risultati per Reggio e la Calabria . Un’abitudine che, è giusto rimarcarlo, ormai ha assunto i connotati della normalità, quando invece è qualcosa di straordinario. Perché mai nessun parlamentare è riuscito a portare a casa tutti questi interventi in pochi anni”.

A dirlo sono i Consiglieri comunali e metropolitani reggini di Forza Italia che, in una nota congiunta, evidenziano la portata dei 4 emendamenti alla Legge di Bilancio a firma Cannizzaro approvati in Commissione proprio ieri.

“Il ripristino delle circoscrizioni è una battaglia targata proprio Forza Italia, perché rappresentano uno strumento di democrazia e di organizzazione politica fondamentale per il benessere di una città estesa e morfologicamente variegata come Reggio. Sono basilari per rendere più efficiente la macchina amministrativa. Del resto, ad oggi, siamo (anzi, eravamo) l’unica città metropolitana d’Italia a non averle.

Per il Lido comunale e tutta l’area del Lungomare, quell’emendamento da 3 milioni di euro è una mano santa per riportare allo splendore storico d’un tempo un luogo simbolo di Reggio, che ha un potenziale attrattivo senza eguali. Una struttura che da troppo tempo versa in stato di degrado, emarginata a ruoli che non merita, e che invece per valore e posizione può diventare fiore all’occhiello di una nuova stagione di rilancio.

Così come per il Lido, anche gli altri due interventi, quello di Pentedattilo e delle Terme di Antonimina, rappresentano un enorme sguardo al futuro in chiave turistica. Parliamo di due realtà dalle peculiarità totalmente differenti, ma entrambe in grado di sviluppare un indotto commerciale tale da poter apportare un salto di qualità economica a tutto il contesto che rappresentano, quindi Area Grecanica e Locride.

In un periodo in cui i partiti si concentrano soprattutto sui grandi temi nazionali ed europei, è ancor più raro ottenere attenzioni dal Parlamento. E invece il nostro Onorevole ha saputo stupirci ancora, dimostrando davvero che il suo slogan ‘con la testa e con il cuore, per Reggio e la Calabria’ ha radici ben piantate nei fatti.