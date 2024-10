Emergenza Coronavirus, a Reggio disposta chiusura dei parchi pubblici

Anche a Reggio chiudono i parchi pubblici. Il dirigente del Settore Ambiente di Palazzo San Giorgio, Salvatore Zucco, ha emanato un’ordinanza di chiusura (temporanea) dei parchi pubblici dotati di recinzione e cancelli per motivi di sicurezza pubblica. Ad essere interessati dal provvedimento, che reca la data del 14 marzo, sono la Villa Comunale “Umberto I”, il Parco “Federica Cacozza” (ex parco Botteghelle, Viale Calabria); e il Parco delle Vittoria (conosciuto anche come Parco urbano di via delle Vittorie).

Il provvedimento, che si rifà ai Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prende atto del fatto che nei parchi cittadini (finiti nel vortice delle polemiche nei giorni scorsi) per conformazione e localizzazione, possono consumarsi comportamenti non compatibili con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento emesse a tutela della salute pubblica. Pertanto Palazzo San Giorgio ha ritenuto di dover provvedere ad adottare specifiche misure di prevenzione finalizzate ad evitare assembramenti di persone nei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli al fine di eliminare le situazioni di possibile contagio.