Emergenza Coronavirus, i Sudisti italiani: ‘La colpa è anche di noi meridionali’

I Sudisti italiani hanno dichiarato in un intervento radiofonico:

“Se il numero delle persone contagiate dal Covid-19 nelle regioni del Sud Italia dovesse aumentare, come previsto, sarebbe un disastro. Il Sud Italia, purtroppo, non sarebbe in grado di affrontare l’emergenza come stanno facendo in Lombardia ed in Veneto.

La responsabilità, purtroppo, è anche di una buona parte del popolo meridionale che ha dato ascolto ai mafiosi di turno e ai politici ad essi connessi, i quali hanno voluto un Sud arretrato facendo leva sul silenzio dei meridionali omertosi ed incapaci, per paura, di reagire e di imporsi.