Emergenza coronavirus, Tallini incontra i vertici del Banco Alimentare

Per discutere della recrudescenza delle povertà, del bisogno di alimenti delle famiglie calabresi indigenti e delle iniziative che si stanno approntando per far fronte all’emergenza sociale, il presidente ed il direttore del Banco Alimentare della Calabria, Franco Falcone e Gianni Romeo, hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini.

Gli esponenti della Fondazione Banco Alimentare – una onlus che si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale e della loro ridistribuzione ad associazioni che svolgono attività assistenziale verso le persone più indigenti -, hanno rappresentato al presidente Tallini

“la gravità dell’aumento esponenziale della povertà in Calabria, dove, prima della pandemia, si registravano 35 mila famiglie indigenti per un totale di oltre 120mila persone. Oggi – hanno sostenuto Falcone e Romeno – la crisi economica sta coinvolgendo famiglie ed individui al di sopra di ogni sospetto, al punto che non è esagerato ipotizzare, se non si interviene subito, il collasso sociale. Abbiamo bisogno che questa drammaticità sia percepita appieno da tutte le Istituzioni pubbliche ed affrontata con provvedimenti straordinari”.

Il presidente Tallini, nell’apprezzare il tempestivo provvedimento assunto dall’assessore Gallo per dare una prima risposta alle famiglie bisognose, ha sostenuto che