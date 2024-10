Emergenza idrica a Reggio, Aloisio (Confesercenti): ‘Basta con odiosi scaricabarile’

“Non c’è acqua nelle case. La motivazione fornita è che le vetuste condotte reggine non sopporterebbero la pressione dell’acqua del Menta.

Io non sono un tecnico ma la cosa mi sembra poco credibile. È possibile che l’afflusso d’acqua non si possa controllare a monte? E anche fosse questo il problema, possibile che non si sia provveduto per tempo a riammodernare le condotte in modo da poter usufruire di questo nuovo e indispensabile approvvigionamento?

Il presidente di Confesercenti Rc, Claudio Aloisio, critica l’amministrazione comunale in merito all’emergenza idrica che attanaglia soprattutto alcuni quartieri della città.