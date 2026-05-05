Emergenza sangue a Reggio: il G.O.M. chiede aiuto ai cittadini

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria sostiene la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall’Associazione Microcitemici.

Il fabbisogno di emocomponenti è in costante crescita: aumenta con l’incremento dei pazienti, con il miglioramento della qualità delle cure e con l’ampliamento dei servizi sanitari erogati, in particolare l’attività trapiantologica e cardiochirurgica, le emergenze-urgenze, oltre che le terapie salvavita rivolte ai pazienti cronici.

In questi mesi, il G.O.M. registra una vera emergenza sangue, con ripercussioni significative su questi servizi essenziali. Una criticità destinata ad aggravarsi (come ogni anno) nel periodo estivo. Per questo motivo l’Ospedale rivolge un appello alla cittadinanza: donare il sangue è un gesto semplice, ma capace di generare benefici enormi. Può salvare vite e migliorare l’esistenza di molte persone.

L’obiettivo è duplice: rispondere all’emergenza attuale e, al contempo, promuovere e rafforzare una cultura stabile della donazione e della solidarietà.

Come donare? È possibile donare il sangue presso:

Centro di Raccolta, U.O.C. Servizio Trasfusionale Presidio Ospedaliero “Morelli”, Viale Europa

AVIS Comunale di Reggio Calabria

Autoemoteca ADSPEM FIDAS

Il messaggio dell’Associazione Microcitemici

“C’è bisogno di te. Ora!In questo momento c’è una grave carenza di sangue.I pazienti affetti da Talassemia necessitano di trasfusioni settimanali.Senza donazioni, quelle sacche non ci sono. E senza quelle sacche, le cure si fermano.Se sei in buona salute, vai a donare: bastano pochi minuti per salvare delle vite.Oggi, più che mai, ogni gesto conta. Chi dona sangue dona vita. Fallo oggi.”

Contatti dei punti di raccolta sangue