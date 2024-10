Emily’s adesso anche ristorante e pizzeria: la ricetta vincente del lido a gestione familiare

Molto più che un semplice lido, Emily's nasce dal desiderio della famiglia Crucitti di costruire un luogo in cui farvi sentire come a casa, però in riva al mare

Non c’è due senza tre.

Dopo due stagioni estive superlative, l’Emily’s nel 2019 torna con ancor più grinta per sorprendere e conquistare nuovi e vecchi clienti. Il lido del lungomare Falcomatà è stato infatti pensato per soddisfare a 360° le richieste dei reggini.

Una lunga esperienza nel settore della ristorazione ed una solida gestione familiare non possono che dar vita ad un’attività di successo.

Molto più che un semplice stabilimento balneare, l’Emily’s nasce infatti dal desiderio della famiglia Crucitti di edificare un luogo in cui i cittadini potessero sentirsi come a casa, però in riva al mare.

Un concetto di lido completamente nuovo che vede da una parte tutti i servizi indispensabili per un’attività sempre in vetta alle preferenze di cittadini e turisti di Reggio Calabria, dall’altra la gentilezza, la disponibilità, di chi vuol farvi sentire parte di qualcosa di più grande.

L’Emily’s The Summer Place non è solamente gestito da Natale, Emilia, Leonardo e Tiziano, tutto lo staff fa parte di qualcosa di più grande e bello: una famiglia. Lo stesso vale per tutti gli avventori, abituali e non, a cui il lido offre solamente il meglio.

La famiglia Crucitti viene da una lunga carriera nel settore della ristorazione, un’avventura trasformata in passione che va avanti dall’84 e che ha visto alternarsi attività che hanno fatto la storia della nostra città.

Kiwi; Mr. Kiwi; Terrazze Dry Mr. Kiwi; La botte piena e la moglie ubriaca; Emily’s Pub; Joia; Medì; Sprint Pizza e Pranzo Pronto; Lecrù; Calajunco per citarne alcuni che tanti di voi certamente ricordano.

La formula vincente? A svelarcela è lo Natale Crucitti:

“Per un’attività vincente bisogna mettere il cliente e le sue esigenze al centro di tutto. Negli anni, grazie al nostro modo di fare impresa abbiamo capito come conquistare i reggini e per questo motivo, oggi, siamo in grado di offrire servizi sempre al top. Il segreto è anche quello di non dimenticare mai da dove veniamo, come tutto è cominciato e le nostre tradizioni”.

L’Emily’s che avete imparato a conoscere in questi anni quindi non è solamente un bel lido, ma un progetto a lungo studiato e fortemente voluto.

Con quasi un mese di anticipo, lo stabilimento balneare apre a tutti gli effetti la sua stagione e mette a disposizione dei clienti anche un elegante ristorante e la sua pizzeria.

Al Summer Place la proposta culinaria non è solamente molto ampia, ma soprattutto fatta di tradizione e prodotti di altissima qualità. Il responsabile di cucina Natale Crucitti propone infatti ai suoi amati clienti una cucina mediterranea di tutto rispetto, povera di grassi, improntata sul pescato del giorno.

La possibilità di trovare un prodotto sempre fresco è solamente uno dei tanti motivi per cui, ogni anno, migliaia di persone scelgono l’Emily’s per i loro pranzi, cene, aperitivi in terrazza ed avvenimenti importanti.

Senza svelarvi troppo vi anticipiamo che anche per il 2019, la specialità del ristorante dell’Emily’s sarà il famoso “cuoppo“: la frittura di pesce che tanto avete apprezzato durante la scorsa estate. Non mancheranno però anche tante sfiziosità da gustare in attesa del piatto forte: polpette di totano, pesce spada e alici.

Ad accompagnarvi in questa fantastica esperienza culinaria saranno: Teresa Fotia, Piero Malafarina e Giovanni Severelli.

Emily’s è anche pizzeria. Data la grande risposta da parte di reggini, per quest’anno lo stabilimento balneare che di sera indossa gli abiti di uno dei locali più affascinanti di tutta la città vi invita ad assaggiare tutti i suoi prodotti.

Con la riapertura del ristorante – pizzeria torna a Reggio Calabria anche la scrocchiarella accompagnata dalla pizza napoletana con lievitazione 72 ore e farine di grani mobili italiani create da Antonio Liuzzo e Riccardo Crupi.

All’Emily’s potrai anche festeggiare i tuoi eventi più importanti, il settore banqueting è infatti gestito da Emilia che, da anni, si occupa di capire le esigenze dei cliente per poi dar vita ai loro desideri.

Per i pranzi e le cene all’Emily’s è obbligatoria la prenotazione. Per poter consumare una cena in riva al mare l’Emily’s ha infatti deciso di riservare un angolo dedicato ai clienti del ristorante.

