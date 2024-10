Estate 2019, i grandi eventi targati Emily’s: in arrivo Fred De Palma

L'Emily's The Summer Place, sempre attento alle vostre esigenze ed ai vostri desideri, ha invitato Fred De Palma a Reggio Calabria

Fred De Palma torna a Reggio Calabria. I giovani che lo avevano tanto atteso la scorsa estate all’Arena dello Stretto probabilmente non vedono l’ora di poter incontrare di nuovo il loro idolo, così come i tanti che non erano riusciti a partecipare all’evento.

Ormai un abitué dell’estate reggina, Fred De Palma, questa volta, sceglie il Lido Emily’s per tornare a cantare in riva allo Stretto.

L’Emily’s The Summer Place, sempre attento alle vostre esigenze ed ai vostri desideri ha invitato il rapper torinese a tornare in città e la risposta positiva dell’artista non si è fatta attendere.

Fred De Palma inonda le classifiche con le sue hit rap con sonorità leggere e disimpegnate. “D’estate non vale”, “Il cielo guarda te”, “Una volta ancora”, sono soltanto alcuni dei suoi pezzi che sono diventati tormentoni dell’estate e di tutto l’anno.

“Inauguriamo l’estate col botto, scegliendo un artista di qualità, al top nelle classifiche nazionali. Il nostro contributo per una stagione sempre più coinvolgente, sempre più ispirata dai colori e dalla musica del Lungomare Falcomatà”.

Con la scelta di questo nuovo artista Emily’s diventa sempre di più la casa della musica, e dove c’è musica c’è estate. Ci sono i colori, i suoni, il vociare della gente che si vuole divertire, del lato migliore della nostra città.

QUANDO

L’elegante stabilimento balneare del lungomare Falcomatà ospiterà dunque un imperdibile live. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 giugno. A partire dalle ore 23:30 si scaldano i motori per una serata di musica italiana che aprirà la stagione di special guest all’Emily’s.

Fred De Palma inaugura infatti una serie di imperdibili dj set nell’elegante lido di Reggio Calabria. Giochi di luce, effetti speciali e le emozioni che solo il “Summer Place” è in grado di regalarvi.