Emma Marrone apre la stagione 2019 dei concerti a Reggio Calabria

Toccherà a Emma Marrone aprire la serie di concerti organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese per questa prima parte del 2019 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Il progetto discografico di Emma contiene il singolo “Mondiale”, tutti i brani del disco “Essere qui” e altri 3 inediti:

Il disco, uscito lo scorso novembre, dopo meno di dieci giorni è stato certificato Platino (FIMI/GfK Italia).

“Essere qui – Boom edition” oltre che nella versione standard sarà disponibile anche in uno speciale formato magazine, interamente scritto e ideato da Emma, composto da 8 racconti senza filtri, immagini live e inediti scatti di Toni Thorimbert che ne catturano la vera essenza.

«Ho voluto fortemente lavorare a questo progetto perché ho sentito il bisogno di raccontarvi delle “storie”, di raccontarvi di me. Di farlo soprattutto a modo mio, un po’ strambo, tragicomico, ma tremendamente vero. È stato molto faticoso aprire i cassetti chiusi a chiave e tirare fuori le parole, i pensieri più intimi e profondi, le paure, tutto l’amore. Allo stesso tempo mi sono sentita leggera e forte davanti a tutto quello che ho avuto il coraggio di scrivere. Rileggendo tutte le pagine ho pianto e ho riso. Sono passata dal sentirmi sconfortata e debole al vedermi come una donna forte e determinata. Una lunga seduta d’analisi, faccia a faccia con me stessa. Perché ogni tanto è giusto fare i conti e tirare le somme, anche se la matematica non mi è mai piaciuta»!