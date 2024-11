Reggina ’88 – Reggina ’99: una serata amaranto da ricordare – Ecco i 181 scatti di Citynow!

di Domenico Suraci – Emozioni a non finire quelle di ieri sera allo stadio “Oreste Granillo”. Non è mancato davvero nulla, a partire dall’entusiasmo della storica Curva Sud, alla quale dallo speaker è stato assegnato un ipotetico “numero 12” come i bei vecchi tempi.

L’associazione Leggende Amaranto, promotrice dell’iniziativa durante il match ha esposto un bellissimo striscione che elogiava il grande spirito dei tifosi reggini che hanno risposto a suon di cori.

Non è mancato il calcio giocato della partita finita per dovere di cronaca 2-2. Possanzini ed Artico vanno a referto come realizzatori della Reggina ’99, Visentin ed allo scadere su rigore, Onorato per la Reggina dell’88. Dunque, operazione riuscita nel migliore dei modi, a partire dalla banda musicale che ha intonato, prima del match, magnifici brani di musica italiana in onore della gloriosa società amaranto.

Da segnalare anche l’addio al calcio giocato del portiere Emanuele Belardi e di Bruno Cirillo che non è riuscito a trattenere qualche lacrimuccia a cui Citynow ha consegnato una caricatura realizzata dal nostro GAB che i giocatori hanno particolarmente apprezzato.

Alla fine è tripudio generale, dopo che i beniamini si sono avvicinati alla curva, tantissimi tifosi degli oltre 6000 pervenuti, seduti in tribuna coperta e curva sud sono andati a caccia di autografi. Presenti anche numerosi ragazzi delle scuole calcio reggine, che dopo la splendida coreografia iniziale si sono posizionati in gradinata.

Un sentito grazie a tutti gli organizzatori con l’auspicio che un evento del genere posso ridare forza a tutto il movimento calcistico reggino, che ritrovi le giuste sinergie ed infine ma non meno importante lo scopo “benefico” di tutta la kermesse, il ricavato sarà completamente destinato all’Hospice di Via delle stelle e si parla già di record d’incasso.

