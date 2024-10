Emozioni, passione e successi: Virtus Reggio e i suoi primi 40 anni

Buon compleanno Virtus Reggio. Con il tradizionale saggio andato in scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la società sportiva reggina ha festeggiato i suoi primi 40 anni.

Gli inizi della Virtus infatti risalgono agli anni ’70, quando Rina Albanese (sin da bambina sportiva praticante) decide di aprire una società, scegliendo un nome fortemente rappresentativo, legato a doppio nodo al territorio di riferimento.

Il lungo sodalizio, umano e professionale, con Rocco Loprevite è alla base del percorso ricco di soddisfazioni, emozioni e tanti successi raccolti dalla Virtus Reggio in questi decenni.

La striscia di successi parte da lontano, e non ha mai conosciuto pause: il corposo curriculum da aggiornare di continuo conta 21 titoli italiani, “Stella al merito sportivo” conferita dal CONI Nazionale, “Stella al merito sportivo” conferita dalla FGI, finalista per l’accesso alla serie “A” di ginnastica ritmica e Diploma di “Scuola di Ginnastica”.

Spalti del PalaCalafiore gremiti domenica 9 giugno per il saggio della Virtus Reggio, emozione palpabile nella famiglia Lopreviste con Rocco, la figlia Carmen e Rina Albanese in prima linea a dare consigli e suggerimenti alle decine di bambine e ragazzine protagoniste del saggio.

L’evento, presentato dalla giornalista Alessandra Giulivo, ha visto per oltre 2 ore alternarsi i vari gruppi di ginnaste in coreografie spettacolari e appassionanti.

Da apprezzare in particolar modo sincronia ed eleganza, anche le bambine più piccole hanno dato sfoggio degli insegnamenti ricevuti dagli insegnanti della Virtus Reggio.

Il segreto del successo è evidente a tutti: la grande passione della famiglia Loprevite è il motore che fa girare una macchina perfetta, organizzata e preparata in ogni dettaglio.

C’è spazio anche per il sociale con un messaggio di inclusione lanciato con forza in un momento particolarmente delicato per l’Italia e le politiche sugli immigrati.

Presente per l’amministrazione comunale l’assessore con delega allo sport Giovanni Latella, il quale ha fatto i complimenti alla Virtus Reggio per la sua gloriosa storia e anticipato come la società sportiva reggina sarà presto invitata dal sindaco Falcomatà a Palazzo San Giorgio per essere premiata.

Tra gli ospiti presente anche Mimmo Praticò, uomo di sport che per decenni ha fatto parte del Coni nonchè ex presidente della Reggina. Praticò, oltre ad aver elogiato la Virtus Reggio per i risultati ottenuti, ha sottolineato con orgoglio il datato rapporto d’amicizia con Rocco Loprevite.

Il gran finale del saggio riserva una fotografia particolarmente coinvolgente: ad ‘illuminare’ un PalaCalafiore completamente al buio soltanto le coreografie delle ginnaste, il colpo d’occhio è da brividi.

Effetti scenografici spettacolari fanno da cornice ai titoli di coda, il parquet del PalaCalafiore è riempito dalla bravura delle ginnaste, presenti al gran completo per le ultime coreografie.

Si conclude tra premiazioni e sorrisi il Gran Galà della Virtus Reggio, un evento che ha mostrato per l’ennesima volta una delle eccellenze sportive reggine. Auguri Virtus per i tuoi primi 40 anni.