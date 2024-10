Emozioni per Giorgia Gatto: la giovane reggina volerà a New York

Undici anni conditi da tanta voglia di vincere e realizzare i suoi sogni, Giorgia Gatto ieri ha preso parte alla finale di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

La giovane ballerina reggina ha raggiunto quello che era il suo obiettivo: volare a New York per partecipare al Fini Italian International Dance Festival, un importantissimo evento dedicato al mondo della danza.

L’artista reggina era arrivata in finale con i Flash Kidz, Marek Pisanu e con il gruppo Officina di danza (questi ultimi risultati vincitori grazie alla somma dei voti “social” e quelli della giuria).

L’ansia prima del verdetto era tantissima, e il maestro Fini prima di comunicare il risultato finale, proprio a Giorgia chiede di non bruciare le tappe e credere in se stessa. Poi la gioia: “Noi vorremmo portarne due: Marek e Giorgia a New York.”