Empoli-Chievo: decide oggi il Giudice Sportivo. Si rigioca o vittoria a tavolino per i clivensi?

"Si deciderà oggi il destino di Empoli-Chievo, match non disputato nel lunedì di Pasquetta a causa del blocco imposto dalla ASL della Toscana alle attività collettive del club azzurro visto l’alto numero di positivi al Covid-19. Come riporta Tuttosport oggi in edicola nelle prossime ore il Giudice Sportivo dovrà prendere una decisione in merito alla possibile ricalendarizzazione del match riconoscendo le cause di forza maggiore che hanno impedito all’Empoli di presentarsi in campo, oppure dare la vittoria a tavolino ai clivensi per 3-0". (riportate da tuttoB.com)

Guardando i precedenti, la partita si dovrebbe rigiocare e la data sarebbe stata già individuata il prossimo 27 aprile, a due giornate dalla conclusione del campionato regolare.