Emporio Armani Eyewear and Underwear. Il nuovo volto è il nuotatore Luca Dotto: sex symbol dello stile libero

di Maria Carmela Di Marte – Sfogliando le pagine degli atleti scelti da Armani per la sua campagna di Eyewear e Underwear autunno/inverno 2013 e primavera/estate 2014, non possiamo non affermare che abbia saputo davvero giocare bene le sue carte in un 2013 che ci siamo da poco lasciati alle spalle.Dopo David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kakà e Rafa Nadal, adesso entra in campo a soli 24 anni il sex symbol del nuoto, marcato “made in Italy”: Luca Dotto.Dopo aver vinto la medaglia d’argento ai mondiali 2011 nei 50 metri stile libero, adesso si cimenta in pose sexy immortalate dal fotografo Giampaolo Sgura, pubblicate il 16 Dicembre sui principali billboard delle stazioni delle principali città italiane.Con il suo fisico scultoreo e un viso altrettanto accattivante, si è già guadagnato la fama di sex-symbol nostrano; le sue foto postate sui principali social network constano di innumerevoli visualizzazioni giornaliere e dando un’occhiata agli scatti, possiamo ben affermare che oltre ad avere una carriera sportiva brillante, il signor Dotto può tranquillamente ambire ad un futuro come modello. Anche per questo 2014 il Re Giorgio Armani ha trovato il suo Re Mida.