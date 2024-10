Ente Bilaterale di Reggio Calabria: sostegno alle imprese e ai lavoratori

L’Ente Bilaterale del Terziario di Reggio Calabria informa gli operatori del Commercio che fino al 30 settembre sarà possibile presentare le richieste di contributo per Sostegno natalità; Premio di laurea; Acquisto libri scolastici. Si tratta di tre linee di intervento appositamente studiate dall’Ente su impulso delle parti socie Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali e dirette a potenziare l’assistenza ed il sostegno ai lavoratori ed alle imprese, con l’obiettivo di realizzare una reale forma di welfare nel Terziario.

È Giovanni Santoro, Presidente dell’Ente Bilaterale e della Confcommercio provinciale a spiegare: «Oltre al consueto finanziamento delle attività formative delle imprese, siamo finalmente riusciti a creare e sostenere nel tempo, nel settore del Commercio ed in un contesto difficile come il nostro, dei benefit che vogliono premiare gli operatori del comparto dando dignità al lavoro e privilegiando il sostegno a specifiche esigenze delle famiglie. Iniziative studiate per dare valore sociale e di solidarietà all’utilizzo dei fondi bilaterali. In pochi anni, grazie ad una gestione efficace e trasparente dell’Ente e grazie ad un eccellente lavoro di squadra tra Confcommercio e Organizzazioni sindacali, abbiamo dato vita nel Terziario ad alcune forme stabili di assistenza che eravamo abituati a vedere appannaggio esclusivamente dei lavoratori del comparto bancario, assicurativo o della grande industria». Anche i rappresentanti delle OOSS Samantha Caridi e Valerio Romano (Filcams), Rita Raffa (Fisascat), Sabrina De Stefano (Uiltucs) esprimono soddisfazione per il valore del sostegno assicurato dall’EBTDS ai lavoratori del comparto riconoscendo che «Il sistema welfare creato nella nostra provincia nel settore del commercio, pure con le difficoltà a tutti note, è di pregevole livello e non ha nulla da invidiare a quello di realtà e contesti territoriali economicamente molto più consistenti. Alla luce dei brillanti risultati raggiunti e del crescente apprezzamento manifestato da lavoratori ed imprese per le prestazioni erogate dall’Ente, è nostra ferma intenzione garantire nel tempo ed implementare i contributi offerti convinti che la capacità di rispondere efficacemente ai bisogni di imprese e lavoratori è il presupposto stesso della Bilateralità».

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio R.C.