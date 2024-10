Entra nel vivo a Reggio Calabria “Cheek to cheek”

Prosegue a gonfie vele nell’area metropolitana di Reggio Calabria e Messina la VII edizione del Play Music Festival, evento che da oltre un lustro caratterizza nel segno della buona musica l’offerta culturale del Reggino, che quest’anno, per la prima volta, grazie all’accordo tra il direttore artistico Alessio Laganà e il patron del Peperoncino Jazz Festival Sergio Gimigliano, è realizzata in joint-venture con la XVII edizione del festival musicale più piccante d’Italia (evento a più riprese vincitore del prestigioso “Jazzit Award” come “Miglior Festival Jazz d’Italia).

Dopo i sold out dei concerti ospitati al Miramare di Reggio (da quello del super quartetto di Roberto Gatto con ospite Seamus Blake a quello che ha avuto come protagonista la formazione capeggiata in tandem da Ferenc Nemeth e Gregory Tardy, passando per i New York Gipsy All Stars) e le accattivanti incursioni siciliane nel suggestivo Clan Off Teatro di Messina, che hanno visto alternarsi sul palco alcuni protagonisti della scena cantautorale italiana (Fabio Macagnino e Mimì Sterratino) e americana (Ian Fisher), l’evento ideato al fine di realizzare un ideale “cheek to cheek” culturale, avvicinando nel segno della musica le due città dello Stretto, sta per entrare nella fase più calda, con due grandissimi eventi in programma nei prossimi giorni.

Si inizierà mercoledì 4 aprile, con due set uno alle ore 20.00 e uno alle ore 22 nell’elegante atmosfera del Palazzo Miramare, laddove sarà protagonista una vera e propria leggenda della storia del jazz: Eddie Gomez, ossia colui che in molti considerano il contrabbassista più famoso al mondo.

Forse è l’unico, infatti, capace di trasformare il contrabbasso, strumento tradizionalmente di accompagnamento, in un imprevedibile solista.

Vanta una carriera imperniata per oltre un decennio (dal 1966 al 1977) sulla collaborazione con Bill Evans. All’universo lirico e romantico del pianista, al suo inconfondibile swing, Gomez è rimasto legato per tutta la vita, nobilitando qualsiasi contesto dall’alto di una personalità pressoché unica. In seguito, le collaborazioni con Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Benny Goodman, Wayne Shorter, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chick Corea, Michel Petrucciani (solo per citarne alcune) e la militanza

Nello storico gruppo fusion degli Steps Ahead, con Michael Brecker al sassofono e Mike Manieri al Vibrafono.

In occasione della penultima tappa reggina nel segno dell’ideale “Cheek to Cheek” geografico e culturale tra Reggio e Messina voluto dal Play Music Festival e dal Peperoncino Jazz Festival, Gomez si esibirà a capo di un interessantissimo trio, ormai attivo da un alcuni anni, formato da Salvatore Bonafede al pianoforte e dal portentoso Eliot Zigmund alla batteria (musicista al suo fianco dai tempi di Evans).

Dopo questa intensa serata a doppio set (per ognuno dei quali sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 15 euro oltre che al botteghino anche in prevendita presso il Malavenda Cafè e on line su www.inprimafila.net), sabato 8 aprile, alle ore 21.30 al Teatro Cilea sarà protagonista un artista unanimemente considerato uno degli ambasciatori del jazz italiano nel mondo: il pianista Danilo Rea.

Di formazione classica (diplomato presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma), il suo debutto come pianista jazz risale al lontano 1975 quando, insieme ad Enzo Pietropaoli e a Roberto Gatto, costituì lo storico Trio di Roma. Oltre a vantare collaborazioni con i maggiori jazzisti internazionali (da Chet Baker a Lee Konitz, da John Scofield a Joe Lovano, passando per Michael Breker, Billy Cobam, Phil Woods e tanti altri), Rea è, al contempo, musicista ricercatissimo anche in ambito pop (pianista di fiducia di Mina, collabora assiduamente anche con Gino Paoli, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Adriano Celentano, Gianni Morandi ecc.).

Già ospite svariate volte del PJF, soprattutto con i suoi accattivanti progetti in Piano Solo, questa volta si esibirà in trio con il contrabbassista Ares Tavolazzi (già membro degli Area, ha collaborato con Sal Nistico, Max Roach, Phil Woods, Massimo Urbani, Enrico Rava, Stefano Bollani, Vinicio Capossela e molti altri) e con il batterista americano David King, membro dell’eclettico trio The Bad Plus (biglietti acquistabili in prevendita al costo di 15 euro).

Patrocinato dalla Regione Calabria e dalla Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto presieduta da Domenico Battaglia e realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Giuseppe Marino e di altri operatori commerciali reggini, l’evento, co-organizzato e co-prodotto dall’associazione Soledad e dall’associazione Picanto e che in due mesi di programmazione ha previsto ben otto appuntamenti musicali (si è andati dal jazz al rock, dalla canzone d’autore alla world music), il festival si chiuderà a Messina giovedì 19 aprile con il concerto del chitarrista australiano Tim Mc Millan esponente di spicco dello stile finger picking, musicista capace di fondere folk, blues, classica e rock, e che ha affascinato personaggi come Al Di Meola, che dialogherà musicalmente con la violinista Rachel Snow.

Informazioni per il pubblico:

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLEDAD

Mobile: 335/6679730

E-mail: ass.soledad@libero.it

Web: www.playmusicfestival.it

Facebook: Play Music Festival

Gio 15 febbraio – ore 21.30

REGGIO CALABRIA – Miramare

SEAMUS BLAKE QUARTET

feat. ROBERTO GATTO

Seamus Blake > Sax

Roberto Tarenzi > Piano

Gabriele Evangelista > Double Bass

Roberto Gatto > Drums

Ingresso: euro 10

Gio 1 marzo – ore 21.30

REGGIO CALABRIA – Miramare

NEW YORK GIPSY ALL STARS

Ismail Lumanovski > Clarinet

Tamer Pinarbasi > Kanun

Van Den Brink > Keyboards

Panagiotis Andreou > Bass

Engin Gunaydin > Drums

Ingresso: euro 10

Sab 3 marzo – ore 21.30

MESSINA – Clan Off Teatro

Fabio macagnino & MIMI’ STERRANTINO

Fabio Macagnino > Voice & Guitar

Mimì Sterrantino > Voice & Guitar

Ingresso: euro 10

Mer 7 marzo – ore 21.30

REGGIO CALABRIA – Miramare

FERENC NEMETH TRIO

Gregory Tardy > Sax

Tzumo Arpad > Piano & Keyboard

Ferenc Nemeth > Drums

Ingresso: euro 10

Gio 22 marzo – ore 21.30

MESSINA – Clan Off Teatro

ian fisher band

Ian Fisher > Voice & Guitar

Ida Wenøe > keys

Andreas Laudwein > Bass

Camillo Mainque > drums

Ingresso: euro 10

Mer 4 aprile – 1° set ore 20:00 > 2° set 22.30

REGGIO CALABRIA – Miramare

EDDIE GOMEZ TRIO

Salvatore Bonafede > Piano

Eddie Gomez > Double Bass

Eliot Zigmund > Drums

Ingresso: euro 15

Dom 8 aprile – ore 21.30

REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

DANILO REA TRIO

Danilo Rea > Piano

Ares Tavolazzi > Double Bass

Dave King > Drums

Ingresso: euro 15

Gio 19 aprile – ore 21.30

MESSINA – Clan Off Teatro

TIM MC MILLAN DUO

Tim McMillan > Voice & Guitar

Rachel Snow > Violin

Ingresso: euro 10

I biglietti saranno acquistabili nei giorni e nelle location di svolgimento dei singoli concerti e in prevendita presso:

Reggio Calabria:

– Malavenda Cafè

Via Zecca, 1

Tel: 0965/21983

Messina:

– Clan Off Teatro

Via Trento, 4

Tel: 388/8110618

On Line:

– www.inprimafila.net

EVENTO PROMOSSO DA:

Associazione culturale Soledad Associazione culturale Picanto

Via Lia, 19 C/da Palombari snc

89100 Reggio Calabria 87012 Castrovillari (CS)

Direzione Artistica:

Alessio Laganà E Sergio Gimigliano

Ufficio Stampa:

Francesca Panebianco

enti sostenitori:

> UNIONE EUROPEA

> REPUBBLICA ITALIANA

> REGIONE CALABRIA > ASS.TO ALLA CULTURA >

PAC CALABRIA 2014/2020 – AZIONE 1 – “TIPOLOGIA A”

> CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE DELL’AREA DELLO STRETTO”

Con l’essenziale Contributo di:

FONDAZIONE GIUSEPPE MARINo

ECOLANDIA – PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE

gioielleria versace

A&S PROMOTION – COMUNICAZIONE E MARKETING

FEBERT ASCENSORI

Grazie al Fattivo Appoggio di:

MIRAMARE

clan OFF TEATRO – MESSINA

ANTEPRIMA

MALAVENDA CAFE’

________________

UFFICIO STAMPA

Francesca Panebianco – 345/9514139 – francesca.panebianco@gmail.com