A Reggio il concerto “Questo è il mio Re” nelle chiese del Volto Santo e di San Domenico

L’Epifania, festa che conclude il periodo Natalizio, è occasione di espressione spirituale, musicale e corale per l’Associazione Culturale “Schola Cantorum Ns Signora di Lourdes”: con il concerto “Questo è il mio Re”, doppio appuntamento del 5 e 6 gennaio, presso le chiese del Volto Santo e di San Domenico, l’evento ha offerto ai fedeli un repertorio di brani innovativi dalle spiccate sonorità spirituals, gospel songs and praise of worship, provenienti dal Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Queste performance hanno infuso alla manifestazione un’atmosfera ispirata e gioiosa, immersa in un clima di gioia e festività, grazie ai brani scelti e alla direzione artistica curata da Alessandro E. Calabrese; soprano solista e scenografa Rita Chirico.

Le musiche e la Modern Band

Le musiche della Modern Band sono state coordinate dal pianoforte elettronico del Maestro Andrea F. Calabrese, che ha contribuito a dare un’impronta contemporanea e vibrante alle esecuzioni.