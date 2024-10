Era uno degli obiettivi di Luca Gallo. Più di 50.000 spettatori al Granillo. Il dettaglio

Il numero dei presenti partita per partita, in queste prime cinque giornate

Numeri impressionanti, soprattutto pensando che stiamo parlando di un campionato di serie C. Tra gli obiettivi del presidente Luca Gallo, oltre quello dichiarato di voler riportare la Reggina in serie A, c’era anche il desiderio di far tornare entusiasmo attorno alla squadra e tanta, tanta gente allo stadio.

I primi segnali lo scorso anno con diverse partite che hanno superato quota 10.000, fino alla punta massima nel match play off con il Monopoli in cui si è andati a sfiorare i 14.000 spettatori. E con la costruzione della squadra che da nove giornate ha iniziato il campionato e l’ambizione dichiarata di voler puntare alla vittoria, il coinvolgimento da parte dei tifosi è stato immediato.

La Reggina, certamente per merito dei propri calciatori e del proprio allenatore, ha vinto cinque partite su cinque al Granillo, dove la spinta del pubblico è stata sempre imponente e dove pure gli avversari ne hanno avvertito la presenza. Questi i dati dettagliati dei cinque incontri con il numero di spettatori presenti:

Reggina – Cavese 5-1 (spettatori 8.243)

Reggina – Bisceglie 3-0 (spettatori 9.018)

Reggina – Vibonese 2-0 (spettatori 8.869)

Reggina – Catania 1-0 (spettatori 12.147)

Reggina – Catanzaro 1-0 (spettatori 15.819)

per un totale di 54.096 spettatori in cinque partite di campionato ed una media di 10.819 spettatori a gara.

