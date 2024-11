Erri De Luca apre a Reggio Calabria i nuovi set CinemaLab.

Il primo “ciak” è già stato battuto, e Reggio Calabria si trasforma in un set a cielo aperto per i giovani registi del liceo scientifico Leonardo da Vinci iscritti a CinemaLab, il primo corso sperimentale di cinema nelle scuole italiane che vede artisti di fama internazionale (tra cui spiccano i nomi di Gabriel Garko, Marco Bocci e Victoria Larchenko) impegnati per la prima volta in assoluto nei panni di docenti.Sarà lo scrittore partenopeo Erri De Luca nella giornata di giovedì 19 giugno a sancire ufficialmente l’apertura dei “set cinematografici” dei ragazzi che per sette mesi nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati impegnati nello studio delle sceneggiature, della recitazione e della regia. Gli studenti hanno già avuto la possibilità di partecipare direttamente a un primo breve lavoro cinematografico scritto dal direttore artistico Luigi Boccia, e girato dallo stesso Boccia con il regista di Mediaset Luigi Parisi. Le riprese sono iniziate il 4 giugno e termineranno nei prossimi giorni.De Luca incontrerà i ragazzi nell’aula magna del liceo da Vinci nel pomeriggio, dove affronterà il tema “Sud, maggioranza del mondo”, e parlando delle sue ultime importanti esperienze cinematografiche con attori di rilievo internazionale come Sophia Loren, Alessandro Preziosi, Enrico Lo Verso, e Alessandro Gassman.Ma ci sono importanti novità anche per due giovani allieve di CinemaLab, Maria Mallamaci e Carole Vitetta. È la stessa ideatrice del progetto, Cecilia C. Maesano Monorchio, ad annunciare che “due attrici del corso sono ufficialmente entrate a far parte del cast de La Macchinazione, un film internazionale sulla vita di Pierpaolo Pasolini diretto dal regista David Grieco. Si tratta naturalmente di piccoli ruoli, ma spero sia il primo passo verso un sogno che durerà tutta la vita. Personalmente è il mio sogno più grande. Volevo regalare qualcosa di importante alla mia città, che a malincuore ho dovuto abbandonare molti anni fa proprio perché non c’era spazio per i sogni, e soprattutto per i giovani. Ora tocca ai giovani registi e agli attori impegnati nei cortometraggi, che saranno presentati in un gran galà che si terrà nel mese di settembre.”La conferenza stampa con Erri De Luca si terrà, invece, alle ore 11.15 presso la Sala “San Gaetano Catanoso” della Provincia di Reggio Calabria. Sarà presente il dirigente scolastico e promotore del progetto Giuseppina Princi, il Presidente dell’Ente Parco d’Aspromonte Giuseppe Bombino, l’ideatrice di Cinemalab Cecilia C. Maesano Monorchio, il Direttore artistico Luigi Boccia, l’avvocato Francesca Toscano e la docente Miur Antonella Postorino. Modera la giornalista Emanuela Martino.Il progetto matura dalla sensibilità del vice presidente della Provincia Giovanni Verduci che per primo ha creduto nelle potenzialità di CinemaLab, sostenendolo e finanziandolo, e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte.