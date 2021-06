Reggio, esercito per sgomberare i rifiuti: l'appello della maggioranza

"Ci appelliamo al Governo, alla Regione, alla Prefettura ed a tutte le istituzioni che avevano annunciato massimo sostegno nel contrasto allo spiacevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Giuseppe Falcomatà, in questi mesi si è spesa al massimo per cecare di contenere un malcostume che umilia ed offende l’intera città. E’ una battaglia che, come affermato a più riprese anche in passato, il Comune non può vincere da solo. Che fine ha fatto l’impegno d’affidare il controllo delle zone più sensibili agli uomini ed alle donne dell’Esercito?".