Reggio Bic pronta per l’esordio casalingo contro la Dinamo Sassari

Dopo una prestazione incoraggiante, nonostante la sconfitta contro la quotatissima Briantea di Cantù, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic si prepara a scendere in campo per il suo esordio casalingo al Palacalafiore. La partita si gioca sabato alle 15:30 contro la Dinamo Lab Sassari. L’ultima sfida tra le due squadre risale al 2023 durante l’Eurocup, proprio in quel di Sassari.

La partita si preannuncia emozionante, con i reggini intenzionati a conquistare la loro prima vittoria della stagione contro la squadra sarda, ambiziosa e costruita per puntare ai playoff. I ragazzi di Coach Antonio Cugliandro hanno dedicato la settimana alla preparazione, forti dell’esperienza maturata durante l’ultima gara.

Una sfida tra due squadre in crescita

La Dinamo Lab Sassari arriva a Reggio Calabria reduce da una vittoria contro Padova, dopo un inizio difficile, ma si presenterà con l’obiettivo di portare a casa i due punti. La Farmacia Pellicanò è consapevole della sfida ardua, ma la determinazione e il lavoro svolto in settimana promettono una prestazione competitiva.

Dichiarazioni di De Horta

“Mi aspetto una gara intensa e affascinante. Siamo entrambe squadre che si sono rinforzate durante il mercato estivo. Vogliamo dimostrare il nostro valore, partendo proprio da sabato. Abbiamo avuto un buon approccio a Cantù e siamo fiduciosi che, con impegno, possiamo raggiungere i nostri obiettivi, inclusa la salvezza e, perché no, un sogno playoff”.

Tessera socio sostenitore

Ricordiamo che è possibile acquistare la tessera socio sostenitore durante le partite casalinghe all’ingresso del Palacalafiore (dal cancello 9 fronte strada) o tramite il link fornito. La tessera è nominativa e potrà essere ritirata all’ingresso del palasport nel BiC point prima dell’inizio delle partite. La tessera è necessaria per assistere a tutte le partite casalinghe della Reggio Bic.