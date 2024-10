Estate 2019, colori e sapori dello Stretto nella cucina dello storico Lido Stella Marina

Cinquant’anni di storia alle spalle e tanti, tanti altri nel suo futuro. Il lido ‘Stella Marina‘ di Pentimele torna a far compagnia agli amanti del mare e della buona cucina anche nel 2019.

Presso lo storico stabilimento balneare aprono infatti da sabato 8 giugno, il ristorante e la pizzeria sul mare che, negli ultimi anni, sono stati il punto di forza del lido.

L’attività ristorativa della ‘Stella Marina‘ è apprezzata da cittadini e turisti che, arrivata la bella stagione, fanno dello stabilimento una seconda casa.

“Stella Marina” migliora di anno in anno e con la sua vasta scelta di servizi, la professionalità ed una gestione familiare arrivata alla terza generazione ha conquistato i reggini di ogni età. Giovani, meno giovani, bambini potranno finalmente gustare le prelibatezze che tanto avevano atteso durante questo lungo inverno.

SERVIZI

Immaginate di trovarvi con i piedi sulla sabbia ed aver di fronte agli occhi il panorama dello Stretto e poter godere di una cena di qualità. Tutto questo è possibile al lido ‘Stella Marina‘ di Pentimele.

Sia il ristorante che la pizzeria dello stabilimento sono famosi per l’utilizzo di materie prime di alta qualità, ma soprattutto per l’attenta selezione del pescato che andrà servito agli avventori. In armonia con le tradizioni reggine il lido propone infatti un menù di pesce in continua evoluzione. La parola d’ordine alla Stella Marina è freschezza. Ogni dettaglio è stato pensato per il vostro relax ed il vostro benessere.

Non mancheranno i piatti di carne, perchè se a Reggio il pesce va per la maggior è vero anche se non bisogna trascurare chi ha altra preferenze. Anche per la pizzeria dello stabilimento di Pentimele sono in arrivo grandi novità: impasti integrali, menù gluten free. E, ancora, la possibilità di scegliere fra diversi prodotti: la pizza tonda, stirata, mezzo metro.

Basta solamente chiedere e le vostre richieste saranno esaudite.

Per questa nuova stagione estiva la proprietà dello storico lido ha infatti deciso di proporre a fedeli clienti e nuovi avventori dei menù completamente rivisitati con delle variante che, di certo, incontreranno il vostro favore.

Come ben sapete, la ‘Stella Marina‘ è in continuo movimento e le sorprese per l’estate 2019 non possono finire qui. Cos’avrà in serbo per noi lo stabilimento di Pentimele? Non ci resta che aspettare per scoprirlo insieme.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazione è possibile visitare la pagina facebook del lido. Per gustare i piatti dello stabilimento balneare è preferibile la prenotazione, che può avvenire contattando i numeri: