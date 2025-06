Estate 2025, Villa Kalazul e Lido Cala Azul accendono Marina di San Lorenzo

A Marina di San Lorenzo l’estate 2025 arriva sotto il segno dell’eleganza e del divertimento grazie a Villa Kalazul e al Lido Cala Azul, due strutture intenzionate e riconfermarsi come punti di riferimento per l’intera provincia di Reggio Calabria.



Villa Kalazul si distingue per la sua versatilità e per un’offerta gastronomica studiata per soddisfare ogni esigenza. Location ideale per ricevimenti di ogni tipo: matrimoni, battesimi, cene aziendali o feste private. Un menu alla carta variegato unisce piatti a base di pesce fresco, proposte di carne selezionata e pizze gourmet preparate con impasti originali e ingredienti a chilometro zero. Ampi gli spazi sia nel prato che a bordo piscina, assicurando così il massimo comfort in un’atmosfera elegante e rilassante.



A pochi passi da Villa Kalazul, il Lido Cala Azul apre le porte a una stagione di relax e festa. Sulla sabbia fine si alternano momenti di riposo e di intrattenimento. Negli anni, Cala Azul è diventato il luogo dove i ricordi prendono vita: dalle giornate trascorse a godere del sole e del mare, alle serate animate da musica e divertimento. Grazie ad un’ampia proposta culinaria, anche presso il Lido Cala Azul pranzi e cene sono assicurati nel segno della qualità e originalità.

Con la sabbia sotto i piedi e il suono delle onde come colonna sonora, anche per l’estate 2025 al lido Cala Azul potrete vivere momenti di relax e gioia in un ambiente che coniuga comfort e bellezza naturale.



“Negli ultimi anni la nostra famiglia ha lavorato con passione per trasformare Villa Kalazul e il Lido Cala Azul in luoghi amati da tanti ospiti”, afferma Salvatore Sarica, titolare insieme alla famiglia Sarica delle due strutture. “Sono orgoglioso del percorso compiuto e guardo al 2025 con determinazione: sarà un’estate ricca di soddisfazioni. Invito tutti a scegliere Kalazul e Cala Azul per vivere un’esperienza piacevole, fatta di accoglienza, qualità e divertimento”.

Quest’estate, Marina di San Lorenzo si conferma tappa obbligata per chi cerca un’esperienza completa: stilosa e curata a Villa Kalazul, vivace e coinvolgente al Lido Cala Azul. Un’estate da vivere fino all’ultimo raggio di sole.