Locri: estate tra mare, luoghi di cultura e movida

Dopo l’enorme successo del Giugno Locrese che ha visto la città ospitare il grande attore italiano Giancarlo Giannini, luglio è il mese della cultura, con incontri al parco archeologico e al Museo del territorio, eventi con la Direzione dei Musei e l’Archeoclub di Locri, presentazioni di libri, l’Opera musica festival, le attività ludico ricreative con i centri estivi e ludoteche, i saggi e spettacoli di danza, laboratori musicali ed esibizioni con l’Accademia Senocrito. Arriva il clou dell’estate e sarà un agosto tutto da vivere, guardando al programma che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fontana presenta per regalare serate indimenticabili ai cittadini e a chi deciderà di raggiungere Locri per trascorrere le vacanze.

Afferma il primo cittadino locrese Giuseppe Fontana:

“La nostra città si appresta a vivere giornate estive intense tra mare, cultura e svago . Abbiamo stilato un calendario che possa interessare tutti: da eventi culturali e musicali, a occasioni di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti dell’enogastronomia locale, da eventi di intrattenimento e sport a quelli di promozione sociale, coinvolgendo tutta la città e confermando le grandi iniziative storiche della nostra città. Solo insieme si possono realizzare grandi cose ed è per questo che condividiamo anche le varie proposte delle associazioni e dei singoli imprenditori, così come gli eventi offerti dagli stabilimenti balneari che animano la movida locrese alle attività sul mare”.

La città vivrà l’estate in ogni suo angolo, dalla biblioteca, in piazza, alla Corte, nei parchi e al mare.

Vivere, infatti, in una città di mare è uno dei privilegi più belli, perché si può godere di momenti incantevoli, ammirando le bellezze naturali del mare e panorami fantastici, nonché momenti di benessere e relax e allo stesso tempo impreziosire il tutto con eventi che creano movimento e divertono. Locri “Città del mare”, con il suo lungomare “Zaleuco”, offre spazi per lo sport, per le famiglie e bambini (confermata la bandiera verde per una “spiaggia a misura di bambino”), per i giovani e gli anziani, con le nuove piste ciclo-pedonali, la realizzazione di nuovi ed innovativi stabilimenti balneari e aree giochi per bambini.

Nel calendario locrese spazio riservato a Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival dell’Aps Traiectoriae, alla musica dell’Accademia Senocrito e dell’associazione Primum Santa Cecilia; al teatro con il Centro Teatrale Meridionale e “Ad maiora theatre e cabaret”; le passeggiate al parco archeologico ed incontri al museo; al cinema con l’Arena del “Cinema sotto le stelle” che apre le porte della Fondazione Zappia con una programmazione da luglio fino a settembre.

Agosto partirà in bici con l’evento “Città in bici”, organizzato con il dottor Trunfio e il comitato Bandiera verde, per una passeggiata all’insegna della sostenibilità, sventolando la bandiera verde ottenuta anche quest’anno dal Comune di Locri e immergendoci nel verde pedalando nei nuovi tratti delle piste ciclabili; Locri, dopo aver vissuto a giugno una settimana entusiasmante con la Ionicup continua con l’evento sportivo dedicato al basket e l’associazione “Il Dado” per la seconda edizione, il 2 e 3 agosto, del Sandbasket che riporta, come nel 2023, i grandi Dunk Italy con il basket freestyle show.

Il 3 agosto la città di Zaleuco ospiterà la presentazione del libro “Il Grifone”, dove la giornalista Rai Enrica Agostini e il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate intervisteranno gli autori: il giudice Nicola Gratteri e lo scrittore Antonio Nicaso.

Dall’8 all’11 agosto la Corte del Palazzo di Città accoglierà “Ai Confini del Sud” – 16esima edizione – con la direzione artistica di Massimo Cusato. Aprirà il festival la cantante italiana Mariella Nava e a seguire le cantautrici e musiciste Ilaria Pilar Patassini, Valentina Balistreri, Marinella Rodà e gran finale con Barbaro Eramo. Si rinnova anche l’appuntamento con “Il suono dell’alba”, quest’anno con le fantastiche violiniste “Alter Echo String Quartet” che in riva al mare al sorgere del sole, regaleranno un concerto emozionante grazie al sostegno dell’Accademia Senocrito. La città si sposta dal 16 al 18 agosto in Piazza dei Martiri con il “Locri Festival” e “Agrifest”, evento realizzato per il secondo anno con il contributo per le iniziative promozione turistica anno 2024 – L.R. 13/1985 della Regione Calabria. Ospiti Stefano Masciarelli, “I Neri per caso” e “Ciccio Nucera”. Finale di agosto con il “Premio Zaleuco” del Cenacolo delle Culture e delle Scienze e rassegne teatrali.

L’estate locrese trascorrerà omaggiando grandi artisti, richiamando la storia, facendo sport, celebrando grandi eventi, attuando un piano di attività di promozione e valorizzazione culturale e turistica, collaborando con Enti e associazioni, avvalendosi di strumenti tecnologici ed innovativi come l’applicazione App Locri che permetterà di essere aggiornati su tutto ciò che accade in città”.