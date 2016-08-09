Estate on the road: consigli per la perfetta vacanza all’avventura

Traffico, soste per la benzina, pernottamenti e compagnia di viaggio: i consigli per organizzare una vacanza in auto libera e senza stress

L’estate è indubbiamente il periodo migliore per viaggiare, sfruttando le ferie di ferragosto: ci sono tanti giorni di vacanza a disposizione, il bel tempo favorisce lo svago, ed è possibile lanciarsi alla scoperta delle meraviglie offerte dalle regioni italiane più affascinanti. Soprattutto quando si può contare su un’auto, e dunque sulla possibilità di intraprendere un viaggio libero da vincoli di qualsiasi tipo, che possa permetterci di fermarci quando e dove vogliamo, senza per questo dover sottostare a orari fissi o programmi prestabiliti. Vediamo dunque come goderci una vera estate on the road, ed i consigli per affrontare una perfetta vacanza all’avventura.

Attenzione al traffico

Per chi parte ad agosto, il traffico rappresenterà uno dei peggiori nemici della vacanza in automobile: saranno infatti tantissimi gli italiani che si catapulteranno sulle strade, cercando di lanciarsi il prima possibile verso le proprie sudatissime ferie. Da questo punto di vista, può essere utile dotarsi di un navigatore come quello proposto da mycoyote.net che funziona anche come segnalatore del traffico, così da avere in tempo reale tutti i dati relativi agli ingorghi e agli incidenti. Il modo migliore per non farsi sorprendere durante il percorso della vacanza.

Programmate le soste per la benzina

Quando organizzate un viaggio on the road, considerate sempre come prioritaria l’organizzazione delle vostre tappe. Prendete una cartina, segnatevi le stazioni di rifornimento e gli auto-grill, e concedetevi degli stop durante la vostra tabella di marcia: in questo modo eviterete di rimanere a secco a svariati chilometri dal punto di rifornimento più vicino, e potrete anche concedervi del necessario riposo per affrontare il viaggio in auto più freschi e responsabili. E non dimenticate di segnarvi anche i numeri per le emergenze: non si sa mai.

Organizzatevi con i pernottamenti

Dormire in auto non è esattamente consigliato, anche perché potreste andare incontro a multe e problemi con la legge, dato che in alcune località non è consentito. Per questo motivo, il consiglio è di organizzarvi prima con i pernottamenti, magari allestendo una tenda (ove concesso) oppure prenotando una stanza in qualche ostello o bed&breakfast. E se proprio vi trovate costretti a fermarvi in strada, fatelo solo nelle aree di sosta e recuperate le energie necessarie per rimettervi in viaggio.

Da soli o in compagnia?

Viaggiare da soli o in compagnia è ovviamente una scelta molto soggettiva. Nel primo caso assicuratevi di avere qualcosa che vi tenga svegli e che vi permetta di svagarvi: preparate una playlist musicale con le canzoni dell’estate e non dimenticate la compilation musicale del vostro gruppo preferito. Nel secondo caso, invece, fatevi un grande favore circondandovi solo di gente piacevole: affrontare un viaggio lungo in auto con la compagnia sbagliata, potrebbe mandare in frantumi i vostri nervi in pochissimo tempo, rovinandovi sin da subito la vacanza.