Estate Reggina 2024, Marcianò: 'Siamo oltre ogni oltre possibile scusante'

Nel corso dell’ultima puntata di Live Break, tra i temi trattati c’è stato anche quello dell’Estate Reggina. La consigliera comunale di opposizione Angela Marcianò ha espresso forti critiche riguardo i ritardi nell’organizzazione dell’Estate Reggina 2024. La consigliera ha sottolineato che l’amministrazione è in ritardo nella preparazione degli eventi estivi, ma ha messo in risalto un problema ancora più urgente: la mancanza di acqua nelle case dei cittadini.

“Stiamo ricevendo tantissimi messaggi di gente che non ha acqua in casa e quindi il calendario dell’Estate Reggina, rispetto a questo, diventa secondario,” ha dichiarato Marcianò. “Voglio lanciare questo grido, non mi spiego come, nonostante si parli di Sorical, di convenzione, accordi, le persone in città e in periferia non abbiano un goccio d’acqua e ho motivo di credere che sarà così anche dopo”.

La consigliera ha riconosciuto l’attività della Commissione alle attività produttive, presieduta dal collega Carmelo Versace sempre pronto a sollecitare i vari protagonisti, ma ha evidenziato una gestione inefficace.

“I ritardi sono dovuti alla mancanza di idee, come se le stagioni arrivassero inaspettatamente”.

Marcianò ha poi espresso preoccupazione per l’immagine della città:

“Siamo in estate inoltrata, la gente che viene a Reggio cosa trova? Aldilà della scelta di procedere a blocchi… siamo oltre ogni possibile scusante,” ha concluso.

Le parole di Angela Marcianò riflettono un crescente malcontento tra i cittadini, che chiedono risposte concrete e tempestive da parte delle autorità competenti per risolvere i problemi essenziali, come la fornitura di acqua, e per garantire una stagione estiva ben organizzata e accogliente per tutti.