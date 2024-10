Estate Reggina 2024, Versace: ‘Un calendario ‘a blocchi’ per accorciare i ritardi’

L’Estate Reggina 2024, come sarà? Alla vigilia del cambio stagione, i cittadini non fanno altro che domandarselo, vista l’assenza di un calendario da poter commentare.

Sarà una stagione ricca di eventi culturali e sociali, nonostante i ritardi nella programmazione? Il vicesindaco metropolitano e presidente della Commissione consiliare Attività produttive, Carmelo Versace, ha confermato, ai microfoni di CityNow, che la volontà è di certo questa. E, per tale motivo, sono state intraprese delle soluzioni tampone, in grado di garantire, nonostante i problemi, il successo della manifestazione.

“È inutile nascondere che siamo in ritardo – ha ammesso Versace, riferendosi ai tempi stretti per l’organizzazione delle attività. Tuttavia, ha annunciato – è stato pubblicato sull’albo pretorio l’avviso relativo sia agli eventi per l’estate che alle festività mariane e che rimarrà aperto fino al 27 giugno”.