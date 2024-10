Estate Reggina, Falcomatà: “Mai così freE…sca”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà con il delegato al turismo Giovanni Latella e il delegato ai Grandi eventi Nicola Paris, questa mattina ha illustrato gli indirizzi dell’Estate Reggina 2019 in una Sala dei Lampadari gremita di associazioni, promoter, cittadini e la stampa delle grandi occasioni.

Svelati gli ingredienti, gli eventi e le iniziative che accompagneranno i reggini, i turisti e i visitatori per tutta la stagione di questa estate 2019, “mai così freEsca” .

E’ lo stesso Primo Cittadino ad illustrare il senso della comunicazione integrata realizzata dall’Ufficio Stampa dell’Ente.

«L’idea ricorrente del pensare globalmente e dell’agire localmente, ci porta a comunicare una estate 2019: fresca, free, ma anche “frisca”».

«Una estate all’insegna della valorizzazione delle realtà locali – afferma Giuseppe Falcomatà – all’interno di un indotto metropolitano di qualità a cui abbiniamo una proposta dal gusto internazionale offerta dai concerti di luglio e agosto del Reggio LiveFest, (Gazzè, Levante, Carle Brave, Alessandro Quarta, solo per citarne alcuni) all’Arena e al Castello Aragonese».

«Nella piena consapevolezza che i tanti problemi di ciascuno nel quotidiano così come nella vita di una amministrazione possano consentire a tutti di godere delle bellezze della città e dello stare insieme.» – conclude il sindaco della città dello Stretto.

In questa pagina il calendario completo degli eventi diviso per data e ambito di interesse, mentre settimanalmente sui social comunali (facebook@comunerce instagram@cittadireggiocalabria) il programma di una estate reggina che è in continuo aggiornamento e a cui presto seguiranno le presentazioni delle iniziative amministrative a supporto: isole pedonali, azioni plastic free e di mobilità sostenibile. instagram@cittadireggiocalabria).

